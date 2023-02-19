Bakan Dönmez, İskenderun'da depremzedeleri karşıladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında, depremzedelerin konaklaması için Tosyalı İskenderun Limanı'na getirilen 1056 yataklı kruvaziyere ziyarette bulundu. Bakan Dönmez, demirleyen yolcu gemisine yerleştirilmeye başlanan depremzedeleri karşıladı ve onlarla bir süre sohbet etti.

Depremzedelerin konaklaması için hazırlanan yolcu gemisinde, afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bakan Dönmez, gemide incelemelerde bulundu ve depremzedelerle bir araya gelerek onlarla karşılıklı sohbet etti.