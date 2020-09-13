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Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi için geri sayımın başladığını belirtip, 'Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak' dedi.

13 Eylül 2020 Pazar 17:39 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:08
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Bakan Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin hazırlık çalışmalarına yönelik açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı. Geminin fotoğrafını paylaşan Dönmez, "Geri sayım başladı" notunu ekledi.

Dönmez, "Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti. 

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