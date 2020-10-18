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Bakan Dönmez müjdeledi! Kaşif göreve başladı

Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak.

18 Ekim 2020 Pazar 12:04 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:04
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Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak.

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