Bakan Dönmez müjdeledi! Kaşif göreve başladı

18 Ekim 2020 Pazar 12:04 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:04

Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak.