Bakan Dönmez, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

Bakan Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ceylanpınar'da Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Dönmez, belediye görevlileriyle sohbet etti.

Dönmez, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesine geçerek, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Daha sonra Dönmez, TİGEM Karataş Koyunculuk Ünitesi'nde de ivesi cinsi kuzuların süt emmek için anneleriyle buluşması etkinliğine katıldı.

Bakan Dönmez'e, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Ceylanpınar Kaymakamı Emrah Uzun, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve ilgililer eşlik etti.