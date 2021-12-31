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Bakan Dönmez Yavuz sondaj gemisinde!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda bulunan Yavuz sondaj gemisi personeli ve aileleriyle bir araya geldi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 21:03 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 21:03
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Limanı'nda bulunan ve sondaj öncesi hazırlıklarını sürdüren gemiye eşi Zeynep Dönmez ile vinçle çıkan Bakan Dönmez personele hitap etti.

Dönmez, 2021'in son saatlerini ve yeni yılın ilk saatlerini birlikte geçireceklerini söyledi.

Yılbaşlarını çeşitli alanlarda görev yapan çalışanlarla geçirdiğini aktaran Dönmez, "Zaman zaman maden ocaklarına iniyoruz, bir santralde olabiliyoruz. Bu sene de Filyos'ta Yavuz sondaj gemisindeyiz." dedi.

Yavuz sondaj gemisinin Filyos'ta demirli olduğunu, Karadeniz açıklarında Kanuni ve Fatih sondaj gemilerinin bulunduğuna işaret eden Dönmez, iki geminin fiilen operasyonlarına devam ettiğini anlattı.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Karadeniz'de, MTA Oruç Reis gemisinin de Akdeniz'de sismik araştırmalarına devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Bugün yılın son günü, yeni yılın ilk saatlerini çalışan arkadaşlarımızla kardeşlerimizle geçirmek maksadıyla bir araya geldik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 2022 yılını sağlık, mutluluk ve esenlik içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

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