İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0293
  • EURO
    20,5351
  • ALTIN
    1201.41
  • BIST100
    4914
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım
Güncel

Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremde evi ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olan vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarının silindiğini belirterek, 'Elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar lira.' ifadesini kullandı.

AA21 Mart 2023 Salı 14:49 - Güncelleme:
Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım
ABONE OL

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.