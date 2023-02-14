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Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde elektrik ve doğal gaz verme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

AA14 Şubat 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz açıklaması
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bakanlığa bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Dönmez, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bakanlığının da deprem bölgelerindeki çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Dönmez, "Bakanlığımız başta madenciler olmak üzere sahada. Yaklaşık 10 bin kişiyle arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Bu bölgede (Hatay) de oldukça yüksek oranda madenci kardeşimiz, yine vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için çalışmalara yoğun bir şekilde katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

- "HASSAS DAVRANIYORUZ"

Bakan Dönmez, deprem nedeniyle zarar gören 10 ildeki elektrik ve doğal gaz altyapılarının onarıldığını dile getirdi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"10 ilimizde elektrik ve doğal gaz verme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Hasarın yoğun olduğu bölgeler Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarının ardından elektrik ve doğal gaz verme işlemleri hızlıca tamamlanacak. Özellikle doğal gazı, hasarın yoğun olduğu bölgelerde tüm binaları ve şebekemizi test etmeden verme imkanımız söz konusu değil. Hassas davranıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz o bölgelerde özellikle oturum halinde olan binalardan başlamak suretiyle gaz verme işlemlerini yoğun bir şekilde yürütüyorlar."

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