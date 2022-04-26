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Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak cevap: İşte ispatı

Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de sözde elektriği kesik aileyi ziyaret ettiği olaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından bir açıklama daha yapıldı. Bakan Dönmez, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, 'Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı.' dedi.

26 Nisan 2022 Salı 00:19 - Güncelleme:
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Söz konusu olaya ilişkin Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı;

Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; Abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir, Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur.

O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir.

O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?

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