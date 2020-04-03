Bakan Dönmez'den, koronavirüsten ölen İGDAŞ çalışanı için başsağlığı mesajı

DHA 03 Nisan 2020 Cuma 15:23 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 15:23

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilerim" dedi.