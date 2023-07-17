Bakan Ersoy: 14-15 milyon ziyaretçi ile pandemi öncesi rakamları yakalayacağız

Bakan Ersoy, Kepez ilçesine bağlı Duacı Mahallesi'ndeki Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşların bulunduğu toplantıda konuşan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, Antalya'yı yakından takip etmelerini, bizzat kendisinin talep ettiğini söyledi.

Ersoy, Antalya'nın bir hemşehrisi olarak köy köy, ilçe ilçe gezip bütün sorunları takip etmenin görev bilinci içerisinde olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Antalya'nın, Türkiye'nin önemli bir turizm şehri, hatta turizmin başkenti olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En çok geliri elde ettiğimiz şehir Antalya. Ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek. Bu yıl inşallah 14-15 milyon civarında bir ziyaretçi alarak, pandemi öncesi rakamlara yakın bir rakamı yakalayacağız gibi gözüküyor. Antalya, ziyaretçi sayısında 2019'da rekor kırmıştı. İnşallah bu sene bu rakamı yakalar diye düşünüyorum. Temmuz ayı da fena değil. Antalya şu anda günlük 100 bin ortalama ziyaretçi alıyor. 98-99 bin, bazı günler 100 bine kadar buluyor. İnşallah temmuzdan sonra, ağustosta da artarak ciddi rakamlara tekrar Antalya'da gelmiş olacağız."

"TURİZMDE SEZONU 12 AYA GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Ersoy, Antalya'nın çok büyük bir şehir ve nüfus olarak da çok kalabalık olduğunu anımsatarak, başta ulaşım olmak üzere değinilmesi gereken çok farklı konularının bulunduğunu belirtti.

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu dile getiren Ersoy, "Buraya yeteri kadar turist getirebildiğimiz zaman tarımı da otomatikman ayağa kaldırmış oluyoruz. Tabii turizmde sezonu 12 aya getirmemiz gerekiyor. Turizm sezonunu 12 aya çıkardığımız zaman hem personel açısından sürdürülebilir bir personel politikası oluşturmuş oluyoruz hem de çok daha değerli yatırımların burada gerçekleşmesinin önünü açmış oluyoruz. Nitelikli turist yakalama hedefimiz var. Nitelikli turistin daha fazla Antalya'ya gelmesini sağlıyoruz. Bu da esnafımıza, çiftçimize gelir olarak, hareket olarak dönmüş oluyor. Bu açıdan da yapılan çalışmalar çok çok önemli." diye konuştu.

Ersoy, bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıkların, büyükşehir belediyelerinin yetersiz kaldığı noktalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla el atmaya başladıklarını vurguladı.

2019 yılında yapılan bir kanun değişikliğiyle atık altyapılarının yapılması için bakanlık olarak yetki aldıklarını hatırlatan Ersoy, ilk olarak da Serik bölgesinin 50 yıl ihtiyacını karşılayacak arıtmaları Antalya Büyükşehir Belediyesinden devralarak geçen sene tamamladıklarını aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy, buraya son olarak ileri sistem koku giderici baca sistemleri getirttiklerini ifade ederek, onların montajının da bir hafta içinde biteceğini dile getirdi.

Kemer'in atık altyapısını da yapacaklarını anlatan Ersoy, 2024 sezonu başına kadar buradaki çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

