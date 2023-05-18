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  • Bakan Ersoy ''19 Mayıs'' mayıs dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı
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Bakan Ersoy ''19 Mayıs'' mayıs dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Bakan Ersoy ''19 Mayıs'' mayıs dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı
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Mesajında "İlham ve kuvvet menbaı milletin kendisidir." diyen Atatürk'ün, bir ve bütün olarak mücadele verilirse milletin özgürlüğünün ve geleceğinin kurtarılabileceğine yürekten inandığına işaret eden Ersoy, 19 Mayıs 1919'un bu inancın Anadolu'ya taşındığı tarih olduğunu belirtti.

O günden sonra bu inancın adım adım beklenen karşılığı ve katılımı gördüğünü anlatan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Şunu asla unutmamamız gerekiyor, ilk zafer, insanların mukaddesatı yolunda mücadele etmek için meydana çıkma cesaretini göstermesidir. Bu manevi zafer kazanılmamış ise zaten fiili bir mücadele asla olmayacaktır. O yüzden 19 Mayıs 1919'u Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı bildiğimiz gibi Cumhuriyet'e giden yolda milletçe kazanılan ilk zafer, istiklal ve istikbalin ilk günü olarak da daima hatırlamalıyız. Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken biliyoruz ki o günün mirası her şeyden önce fikrimizde, düşüncemizde, cesaret ve öz güvenimizde yatmaktadır ve her zerresiyle nesillerimize böyle aktarılacaktır.

Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum."

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • mesaj

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