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Bakan Ersoy açıkladı! Kız Kulesi'nin açılacağı tarih belli oldu

Katıldığı bir televizyon programında restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapının açılacağı tarihi açıkladı. Restorasyon çalışmalarını şeffaf şekilde yürüttüklerini belirten Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin Mayıs ayının başında açılacağını söyledi.

21 Mart 2023 Salı 22:27 - Güncelleme:
Bakan Ersoy açıkladı! Kız Kulesi'nin açılacağı tarih belli oldu
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Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı canlı yayında Kız Kulesi restorasyonuna dair önemli bilgilendirmelerde bulundu.

BAKAN ERSOY TARİH VERDİ

Kız Kulesi'nin açılış tarihini duyuran Bakan Ersoy, Nisan sonuna kadar bütün hazırlıklar bitiyor, Mayıs başında açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Restorasyonana dair konuşan Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

Beton kısımlar 1940'lı yıllarda restorasyonda beton en gözde malzemeydi. Günümüzde yasaklı malzeme diyoruz. II. Mahmud döneminde yapılan ahşap gibi görünse de aslında betonarme yapılar bu. O dönemin mimarı kullandığı malzemeye göre hesap ediyor. Statiğini hesaplarken üstündeki ağırlığa göre hesaplıyor. Ahşapla betonun ağırlığı aynı değil zaten.

Burası Boğazın en yoğun akıntısı olan adası. Bu akıntı yüzlerce yıl içerisinde tepeyi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Aslında altında göremediğimiz yıpranma var. Aslında bugüne kadar ne yapılmışsa mış gibi yapılmış. Daha önce yapılan restoralarda kolonlarla kirişleri birbirine bağlamamışlar. 98'de üstü sıva yapılıp geçilmiş. Külah üzerinde ağırlığı ile üstüne bindirmiş. Alttaki kuleye bağlamamış.

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