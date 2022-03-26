Bakan Ersoy, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Bakan Ersoy, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, Adana'nın her açıdan yüksek potansiyele sahip olduğunu, yatırım ve desteklerle de bu potansiyeli daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kente son 19 yılda kültür, sanat ve turizm alanında yaklaşık 250 milyon lira kaynak aktarıldığını kaydeden Ersoy, Adana Müzesi'ndeki eser sayısının da 47 bin 800'ü geçtiğini dile getirdi.

Bakan Ersoy, kente büyük bir müze kompleksinin kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adana'da büyük bir müze kompleksimiz var. Bu müze kompleksinin birinci ve ikinci etaplarını tamamladık. Şimdi üçüncü etaba hızlı bir başlangıç yaptık. İnşaatımız da hızlı gidiyor. İnşallah çok hızlı bir şekilde bu kompleksi tamamlayıp içine de biraz da etnografyayla, sanayiyle, tarımla ve Adana'ya özgü kültürel varlıkları da ekleyerek dünyanın sayılı müzelerinden biri haline getirip önümüzdeki sene hizmete açmayı planlıyoruz."

Adana'daki turizm paydaşlarıyla iş birliği yapılarak İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun oluşturulduğunu söyleyen Ersoy, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için çalışmalara hız verildiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, çok sayıda ülkenin televizyon kanalları ve dijital mecralarında Türkiye'nin tanıtıldığını vurgulayarak, "Hem pazar çeşitlemesi açısından hem de pandemi sonrası eski rakamları hızla yakalayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla birlikte bakanlığımız çok yoğun bir çalışma yaptı." dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çalışarak bu hedeflerimizi arttırmaya devam ediyoruz. 2023'e az kaldı. Burada yakaladığımız ivmeyi diğer şehirlerde de hep birlikte yakalayarak, özellikle Adana'daki hedeflerimizi daha da büyüterek, başkanımıza da her türlü desteği vererek inşallah hep birlikte önce 2023'e, sonrasında da 2024'teki teşkilat, parti hedeflerimize el birliğiyle ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ile AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da katıldı.