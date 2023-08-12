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Bakan Ersoy: Anadolu coğrafyası, asırlar boyu insanlığın umudu ve sığınağı olmuştur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Anadolu coğrafyası, asırlar boyu insanlığın kubbesi ve tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur. Dünyamız şu anda en çok barışa, sevgiye, merhamete, hoşgörüye ve muhabbete ihtiyaç duymaktadır.' dedi.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Anadolu coğrafyası, asırlar boyu insanlığın umudu ve sığınağı olmuştur
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Ersoy, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 752. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri"ne katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı dönemde sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılıp fikir ve eserleriyle gelecek kuşaklara bu temelleri miras bıraktığını ifade etti.

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre gibi gönül erlerinin ışığı ile aydınlanan bu toprakların evladı olmanın gurur ve ayrıcalık olduğunu dile getiren Ersoy, bu gururun yüklediği sorumlulukların bilincinde olduklarını belirtti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu kıymetli mirası koruyup gelecek nesillere aktarabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ailesi olarak çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 2021 yılının Hacı Bektaş Veli Yılı ilan edildiğini anımsatan Ersoy, bu süreçte Bakanlık olarak Kadıncık Ana Evi'nin ve Bektaş Efendi Türbesi'nin restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bakan Ersoy, geçen yıl ayrıca Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kuruluşunun tamamlandığını anımsatarak "Başkanlığımız talepte bulunan cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksikliklerini karşılamak için kurulmuş, bir destek kurumu olarak hizmet veriyor. Bakanlığımın görev alanına giren her konuda da gerekli her türlü adımı atmaya hazırız. Bu adımlarda, güçlü desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürümü iletmek isterim." diye konuştu.

"ANADOLU COĞRAFYASI, ASIRLAR BOYU İNSANLIĞIN UMUDU VE SIĞINAĞI OLMUŞTUR"

Hacı Bektaş Veli'nin Hak aşkıyla, insan sevgisiyle yoğrulan öğretilerinin, birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu coğrafyası, asırlar boyu insanlığın kubbesi ve tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur. Dünyamız şu anda en çok barışa, sevgiye, merhamete, hoşgörüye ve muhabbete ihtiyaç duymaktadır. Hazreti Hünkar bize, bütün insanlığa, dil, din, renk, yol ve meşrep ayırmadan bakmayı öğretiyor. Ülkemiz, bu manevi mirasın sahibi olarak dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur insanlara yardım elini uzatmaktadır. Bizler de 'yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur' şiarıyla kılavuzumuz olan Hacı Bektaş Veli ile Anadolu'nun gönül erenlerinin, tarihimizin ve medeniyetimizin bize emanet ettiği bu değerleri bilerek hareket ediyoruz."

Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerinin gelecek yıldan itibaren 16 Ağustos'ta düzenleneceğini sözlerine ekledi.

"HACI BEKTAŞ VELİ'NİN HAKK'A YÜRÜYÜŞÜNÜN 752. YIL DÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİ"

Etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ekibince "Bektaşi nefesleri" dinletisi sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ekibince, "İkrar" adlı oyun sahnelendi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anma etkinlikleri öncesi Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etti.

  • Kültür ve Turizm Bakanı
  • Mehmet Nuri Ersoy
  • Hacı Bektaş Veliyi Anma Etkinlikleri

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