Bakan Ersoy: Anadolu ve İran coğrafyası Kültür Yılı etkinlikleri için zengin bir liste imkanı sunuyor

Bakan Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen İranlı şair Hafız-ı Şirazi'yi anma konserine katıldı.

Konser öncesinde konuşan Ersoy, köklü bir dostluğun yeni bir sayfasını birlikte açmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı neticesinde bu yılın Türkiye-İran Kültür Yılı olarak kutlanması kararı alındığını hatırlatan Ersoy, "Binlerce yıldır kültürün, sanatın, edebiyatın, ilmin ve felsefenin beşiği olan Anadolu ve İran coğrafyası Kültür Yılı etkinlikleri için zengin bir liste imkanı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, "Yıl boyunca İran'da ve Türkiye'de yapılacak sergiler, konserler, film gösterimleri, edebiyat buluşmaları ve akademik sempozyumlar aracılığıyla birbirimizin sanatını, müziğini, dilini, mutfağını ve insanını daha yakından tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bu etkinliklerin kültürün evrensel bir dil olduğunu gösterdiğini, dostluğu güçlendirdiğini ve sınırları aşan bir bağ kurduğunu vurgulayan Ersoy, "Bugün de 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında düzenlen Hafız-ı Şirazi'yi anma konseri vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler burada yalnızca büyük bir şairi, düşünürü ve bilgeyi anmak için değil, aynı zamanda Türkiye ile İran'ı yüzyıllardır birbirine bağlayan bu kadim mirası sanatın evrensel diliyle geleceğe taşımak için bir aradayız." diye konuştu.

Ersoy, Şirazi'nin, "kelam-ı zarafet-i hikmetle buluşturan aşk-ı ilahi bir hakikat olarak dile getiren kıymetli bir isim" olduğunu belirterek, onun dizelerinde sadece İran'ın değil doğunun ortak sesinin yankılandığını kaydetti.

"SANATÇILAR DÜŞÜNCELERİ BULUŞTURAN GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ"

Bakan Ersoy, bu ortak mirasın dışında sanatçılar, müzisyenler, yazarların düşünceleri buluşturan güçlü bir kültür köprüsü olduğunu belirtti.

Müziğin evrensel diliyle Hafız-ı Şirazi'nin dizeleriyle iki milletin kalplerinin aynı ritimde atacağını söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Sanat tıpkı yüzyıllardır olduğu gibi gönülleri buluşturan, sınırları aşan, dostluğu büyüten en güçlü köprü olacak. İnanıyorum ki böylesi etkinlikler sayesinde ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kültürel işbirliği daha da güçlenerek gelecek kuşaklara birlikte yaşamanın, anlamını ve paylaşmanın güzelliğini anlatan kalıcı bir miras bırakacak. Bu anlamda gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm sanatçılara, kurumlara ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle büyük şair Hafız-ı Şirazi'yi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

İRAN VE TÜRKİYE KÜLTÜR VE EDEBİYAT ALANINDA KADİM BAĞLARA SAHİP

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi de İran-Türkiye Kültür Yılı'nda Hafız-ı Şirazi'nin anıldığı bu gecede dost ve kardeş ülke Türkiye'de bulunmanın kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Salihi, edebiyatın her zaman coğrafya ve siyaset sınırlarının ötesinde gönüllerin dili olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin Asya'nın kalbinde yer alan kadim ülkeler olarak şiir ve hikmet diliyle yüzyıllar boyunca birbirine yaklaştığını belirtti.

Bu gece yalnızca Hafız-ı Şirazi'nin anılmadığını, kökleri iki milletin kültür ve edebiyatında derinlere uzanan kadim bir bağdan bahsedildiğini aktaran Salihi, Farsça ve Türkçe şiirler ile edebiyatın iki ülkenin halklarının zihninde ve gönlünde yan yana yer aldığını ifade etti.

TÜRKİYE VE İRAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI YAŞATIP KORUYOR

Salihi, iki milletin tarih boyunca kültür ve edebiyatı ortak bir miras ve zenginlik olarak yaşatıp koruduğunu, şairlerin de bu mirası güvenli bir köprü gibi gelecek nesillere aktardığını anlattı.

Bugün Türkiye'de Hafız-ı Şirazi'den söz edildiğinde yalnızca bir İran şairinden değil, bölgenin ortak kültürel kimliğinin sütunlarından bahsedildiğini kaydeden Salihi, Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinin Osmanlı'da Farsçayı öğrenmek ve şiir sanatıyla estetik bilgisine hakim olmak için öğretildiğini söyledi.

Salihi, Anadolu coğrafyasında Hafız-ı Şirazi'nin divanının yazıldığı çeşitli şiirlerin bulunduğuna işaret ederek, bunun iki ülkenin ortak hafızasının ve mirasının en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Şu an tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Hafız-ı Şirazi'nin barış ve sevgi dilini içeren mesajlarına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Salihi, edebiyatın iki ülke halkının ortak mirası ve kalıcı sermayesi olduğunun altını çizdi.

ORTAK EDEBİYATA KATKI SUNAN AKADEMİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Konuşmaların ardından 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı anısına özel hazırlanan pul, iki Bakan tarafından imzalandı.

Ardından Türkiye'de Fars dili ve edebiyatı çalışmalarına katkı sunan akademisyenler Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz ve Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu'na takdir belgeleri takdim edildi.

Programda, İran Milli Sazlar Orkestrası sanatçıları Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirirken solist olarak Mojtaba Asgari Sijani sahne aldı, orkestrayı Pouria Shivehfarad yönetti.

Şef Ufuk Yürüç'ün yönetimindeki Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da Şirazi'nin eserlerinin ilham olduğu eserleri seslendirirken, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da bir gazel okudu.

Fuaye alanında İran'a özgü el sanatları, ipek halılar ve Hafız-ı Şirazi'nin eserlerinin yer aldığı sergi de sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Ayrıca girişte, İran kültüründe iyi dileklerin sembolü olarak değerlendirilen fal kartları dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi de bu kartlardan aldı.