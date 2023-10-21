Bakan Ersoy, Antalya Bilim Festivali'ni ziyaret etti

Ersoy, Antalya'da Kepez Belediyesinin Dokumapark'ta bu yıl ikincisini düzenlediği bilim festivali alanını ziyaret ederek, yeni teknoloji ürünlerini inceledi.

Türk savunma sanayinin yerli ve milli ürünleri hakkında bilgi alan Ersoy, öğrencilerle ve kurumların temsilcileriyle sohbet etti.

Bazı teknolojik ürünleri deneyimleyen Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu sene İstanbul, Ankara ve İzmir'de, üç büyük şehirde düzenlendiğini söyledi.

Antalya'da ise Bilim Festivali'nin ikincisinin düzenlediğine dikkati çeken Ersoy, Antalyalı olarak festivalden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Başka illerdeki ziyaretleri nedeniyle festivali bugün görebildiğini aktaran Ersoy, "İsmiyle uyumlu bir etkinlik olmuş. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini görünce çok mutlu oldum. Özellikle Antalya Teknokent'te üniversite öğrencilerinin stantlarını gezdim. Çağımızın ihtiyacı olan teknolojiyi üretmek için yaptıkları çalışmaları gördüm. Özellikle pil teknolojisiyle ilgili bir çalışmaydı, o kadar genç yaşta bunu başarıyor olmaları geleceğimiz açısından bize ümit veriyor." diye konuştu.

Teknoloji festivallerinin bunu tetiklediğini ifade eden Ersoy, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başta olmak üzere katkı sunanlara teşekkür etti.

Ersoy, festivalin tüm büyükşehirlere örnek olmasını temenni ederek, gençleri teknolojiye heveslendiren, ilgilerini artıran bu tür etkinliklerin 81 vilayete yayılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Mustafa Köse, Kemal Çelik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan eşlik etti.