Güncel

Bakan Ersoy: Artık sağlık, kültür, inanç, gastronomi, spor, yayla ve daha birçok farklı turizm alanında çok nitelikli hizmet sunuyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Eskiden turizm denildiğinde insanların aklına ilk deniz, kum, sahil geliyordu. Biz ise turizmi çeşitlendirdik. Artık sağlık, kültür, inanç, gastronomi, spor, yayla ve daha birçok farklı turizm alanında çok nitelikli hizmet sunuyoruz.' dedi.

AA23 Aralık 2025 Salı 16:41
Bakan Ersoy: Artık sağlık, kültür, inanç, gastronomi, spor, yayla ve daha birçok farklı turizm alanında çok nitelikli hizmet sunuyoruz
Amasya Valiliği ile AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret eden Ersoy, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ve partililerle görüşen Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de devrim niteliğinde hizmetler hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de birçok alanda rekor kırdıklarına işaret eden Ersoy, 2017 yılının 9 ayında 25 milyar doları biraz aşan turizm geliri varken, 2025 yılının aynı döneminde ülke ekonomisine 50 milyar dolar gelir sağladıklarını, yüzde 100 artış olduğunu vurguladı.

Son çeyrek rakamlarının da oldukça iyi geldiğini dile getiren Ersoy, "Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları aşacağız. Amerika'da, Çin'de, Almanya'da, Rusya'da, 200'e yakın ülkede Amasya'yı, Samsun'u, Diyarbakır'ı, Antalya'yı, şehirlerimizi tanıtıyoruz. Bugün 170'ten fazla ülkede Türk dizileri seyrediliyor." ifadelerini kullandı.

Turizm alanında önemli hizmetlere imza atıklarına dikkati çeken Ersoy, "Eskiden turizm denildiğinde insanların aklına ilk deniz, kum, sahil geliyordu. Biz ise turizmi çeşitlendirdik. Artık sağlık, kültür, inanç, gastronomi, spor, yayla ve daha birçok farklı turizm alanında çok nitelikli hizmet sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yeni kültür merkezleri, kütüphaneler inşa ediyoruz. Tarihi eserlerimizi bir bir ayağa kaldırıyoruz." diye konuştu.

Turizm açısından çok güçlü potansiyele sahip olan Amasya'nın potansiyelini doğru ve etkin şekilde hep birlikte yöneteceklerini anlatan Ersoy, "İstiyoruz ki Amasya'ya daha fazla turist gelsin, Amasya turizmden daha fazla pay alsın, Amasya'nın esnafı, ticareti daha da güçlensin. Bunun için ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin, Amasya'nın daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarete AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.

