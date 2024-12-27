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Bakan Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünü mesajla kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünü kutladı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Bakan Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünü mesajla kutladı
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Bu güzel günde Ulu Önder'i 30 Ağustos Zaferi sonrası Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisine geliş görüntüleriyle anıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi sırasında yapılan kutlama ve sevinç görüntüleri yer aldı.

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