Bakan Ersoy: Bir ay içinde 30 bin konteyner hedefimiz var

Ersoy, AFAD koordinasyonunda, Rönesans Holding tarafından, İstanbul Başakşehir Belediyesi ve Birleşim Mühendislik işbirliğinde hayata geçirilen, 1534 konteynerin bulunacağı Malatya Yaşam Kent'in açılış töreninde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin fani dünyanın çok ağır bir sınavı olarak kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Bunu yaşamadan anlamanın ve yaşamayana anlatmanın mümkün olmadığını dile getiren Ersoy, bu milletin sabırla, sebatla, dirayetle bir olup, kenetlenerek ne ağır yüklerin altından kalktığını, nasıl zor sınavların üstesinden geldiğini tarihin defalarca yazdığını vurguladı.

Ersoy, dünyada böyle ikinci bir millet daha olmadığına dikkati çekerek, "Bu milletin bir bireyi olmak ve sizlere hizmet etme fırsatı bulmak, yaşadığım müddetçe benim için bir gurur ve şükür vesilesi olmuştur. Dünya tarihinde görülmemiş bir afeti hep beraber yaşadık. Aynı anda 11 şehir afet bölgesine dönüştü. Bu kadar büyük bir alanda, bu büyüklükteki bir afete müdahale etmenin zorluğu çok açıktır. Ancak millet can derdindeyken devlet bahanelerle ilgilenmez, ilgilenemez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yıldır bu devlet anlayışı ile millete hizmet ettiklerini kaydeden Ersoy, şunları kaydetti:

"Yine öyle yaptık, devlet olarak bütün imkan ve kurumlarımızla afet bölgesine geldik. Cumhurbaşkanı'mızın ivedilikle aldığı kararlarla her ilimizde, ikinci bir valimiz çalışmaya başladı. Bakanlar olarak biz sahadaydık. AFAD, Kızılay ve bütün yardım kuruluşlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahadaydı. Mehmetçik yine milletine kol kanat germek için buradaydı. İzmir'den Ankara'ya, Edirne'den Artvin'e insanlarımız, kardeşlerinin yarasına merhem olmak için adeta yarıştı. Gönüllülerimiz canla başla çalıştı."

- "MİLLETE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

Ersoy, dünyanın, devletin afet yönetimi, imkan ve kabiliyetine, milletin yüce gönüllülüğüne hayran kaldığını söyledi.

"Sözün özü, devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık." ifadelerini kullanan Ersoy, şöyle devam etti:

"Elbette bu süreçte birçok özel kurum ve iş insanı da kendilerini var eden bu millete karşı vefa borcunu ödemek için harekete geçti. Onlardan biri de Malatya'nın yetiştirdiği iş insanımız Sayın Erman Ilıcak olmuştur. Hem Malatya'da hem diğer şehirlerimizde konteyner kentler kurarak afetzedelerimizin hizmetine sunmuştur, sunmaya devam etmektedir. Sayın Erman Ilıcak'ın şahsında milletiyle ve toprağıyla her şeyden önce gönül bağı kuran, en büyük karı insanının huzurunu sağlamak, güvenine layık olmak bilen bütün iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremin yaşandığı an itibarıyla çok hızlı bir şekilde görev dağılımı yaparak sahaya inmelerini sağladığını, bakan arkadaşlarıyla ilk günden itibaren sahada olduklarını anlattı.

Millete karşı sorumlulukları olduğunu belirten Ersoy, "Bu kadar kısa sürede yapılan bunca işin, gerçekleştirilen bunca çalışmanın arkasında bu milletin hakkını ödeme azmimiz, irademiz var. Vefat eden kardeşlerimize son görevimizi yapma, geride bıraktıklarına sahip çıkma bilincimiz var. Yaklaşık üç aylık sürede gerçekleştirilen yoğun çalışmalar da bu bilincin neticesidir." dedi.

- "BÜTÜN SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİYİZ"

Depremin ilk gününden başlayarak çadır ve konteyner kentlerde, yurtlarda ve otellerde vatandaşları ağırladıklarını anımsatan Ersoy, bu alanda büyük bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtiklerini dile getirdi.

Ersoy, bugün gelinen noktada ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının muazzam gayretleriyle kalıcı konut inşaatlarına başlandığını vurgulayarak, belli bölgelerde köy evlerinin yapımının tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğine dikkati çekti.

Bakan Ersoy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin temelleri bir bir atılırken, konteyner kentlerimizi de kurmayı sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz, tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması içindir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerek bakan arkadaşlarım sürekli 11 ilimize gidip geliyoruz. Bütün süreçlerin takipçisiyiz. Sizlerle birlikte bugünlerin de üstesinden geleceğiz ve inşallah bir yıl sonra şehirlerimizi yeniden inşa etmiş olarak, kalıcı konutlarımızı hak sahiplerine teslim ederken de yine burada olacağız. Bir daha böyle acıları yaşamamak adına, kentsel dönüşüm projelerini de yine milletimizle el ele hayata geçiriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'yi daha güvenli bir geleceğe hep beraber taşıyacağız."

- "BİR AY İÇİNDE 30 BİN KONTEYNER HEDEFİMİZ VAR"

Malatya Valisi Hulusi Şahin de milletin imkanları dahilinde her türlü yardımın bölgeye akıttığını söyledi.

Açılışını yaptıkları konteyner kentin de bunun güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, kentte özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaları anlattı.

Şahin, hedeflerinin, kalıcı konutlarına geçene kadar vatandaşları olabildiğince konforlu bir şekilde misafir edebilmek olduğunu ifade ederek, "Bugün itibariyle Malatya'da 8 bine yakın bireysel ya da toplu konteyner yerleştirildi ve 30 binin üzerinde vatandaşımızı misafir ediyoruz. İki hafta içerisinde bu rakamı 75 bin vatandaşa ve 15 bin konteynere çıkarmayı planlıyoruz. Bir ay içerisinde de 30 bin konteyner hedefimiz var." diye konuştu.

- "TOPLAMDA, 1510 KONTEYNERİ BUGÜN İTİBARIYLA TEMİN ETTİK"

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da projelerinin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Projeyi el birliğiyle, imece usulü hayata geçirdiklerini aktaran Ilıcak, "Burada bizim adımız yazıyor ama binlerce insanın bu projelerde emeği var." dedi.

Ilıcak, destekleri dolayısıyla Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na, Birleşim Mühendislik yetkililerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Toplamda, 1510 konteyneri bugün itibarıyla temin ettik. Ya getirdik monte ettik ya da yolda. 6 Mayıs'a kadar bütün konteynerlerimizi getirmiş, yerine takmış olacağız. Bu şekilde imece usulüyle hep beraber bir araya geldik. Tek derdimiz vardı, hemşehrilerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmak, onlara destek olmak. Bütün bu çalışmalarımızda bizlere önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimize huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın da konuşma yaptığı törenin ardından Bakan Ersoy, konteyner kentte kalan aileleri ziyaret etti.