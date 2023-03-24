Bakan Ersoy, ''Bir Lokma Bin Sofra'' iftar programına konuk oldu

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nde düzenlenen iftar programında Ersoy, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük acılara sebebiyet verdiğini belirterek, "Deprem olur olmaz devletimizin bütün kurumları hızla deprem bölgesine koştular. Ben de bakan arkadaşlarla birlikte Cumhurbaşkanımızın koordinasyon göreviyle deprem bölgemize geçiş yaptım." dedi.

Yardımlaşma konusunda Türk milletinin dünyaya örnek olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren hepiniz deprem bölgesinde elinizden geldiği kadar yardımlarınızı aktardınız. Fırsatı olanlar deprem bölgesine geldiler. Hep birlikte el ele vererek omuz omuza bu yükü kaldırmaya başladık. İnşallah çok hızlı bir sürede deprem bölgesinde karşılaşmış olduğumuz bu büyük afeti hep birlikte yeneceğiz. El ele, omuz omuza vereceğiz ve bu yükün altından kalkacağız. Bu zorlukları aşmak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet kurumlarımız canla başla çalışıyorlar. Çok da hızlı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda kalıcı konutları da hak sahiplerine teslim ederek bu büyük afeti geride bırakmayı başaracağız."

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ramazanda 81 vilayette iftar verildiğini aktararak, 1 milyon vatandaşa bu vesileyle ulaşacaklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileyen Ersoy, "Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diyorum. Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçlarımız, dualarımız kabul olsun. İnşallah kalplerimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine bol olsun, geniş olsun." ifadelerini kullandı.