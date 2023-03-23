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Bakan Ersoy: Bu afeti de hep birlikte atlatacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İnşallah bu afeti de ülke olarak, Malatya olarak, şehir olarak hep birlikte el birliği içinde, el ele omuz omuza vererek atlatacağız.' dedi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 20:39 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Bu afeti de hep birlikte atlatacağız
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki Teknokent Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, buradaki iftar çadırında depremzedelerle ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesini sürekli ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz millet olarak çok güçlü bir milletiz. Bunu her afetten sonra her zorlu sınamadan sonra görüyoruz. İnşallah bu afeti de ülke olarak, Malatya olarak, şehir olarak hep birlikte el birliği içinde, el ele omuz omuza vererek atlatacağız. Birlikte ayağa kalkacağız. Bunun da güzel örneklerini birkaç haftadır şehrimizde görüyoruz, yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle afet çalışmalarını çok yakından takip ediyor. Arada tekrar Ankara'ya dönüp kendisini de düzenli bilgilendiriyoruz. Kendileri de düzenli olarak afet bölgelerini ziyaret ediyorlar, sizlerin de bildiği gibi. İnşallah hızlı bir şekilde ilk etapta sizleri geçici konutlara almaya başladık. Buradaki konteyner kent gibi konteyner kentleri inşallah bayrama kadar tamamlayacağız. Hızlı bir şekilde acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızı konteyner kentlere alacağız ve hemen biliyorsunuz birçok şehrimizde Malatya'mızda da temel atmalar başladı. İlk hedefimiz bir yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kalıcı konutlarımızın inşasını tamamlayıp inşallah bir dahaki bayramda ve bir dahaki ramazanda iftarlarımızı sizin kalıcı konutlarınızla hep beraber açmak olacak. O yüzden bütün gayretimizi, konsantrasyonumuzu devlet olarak buraya verdik."

- "Bu süreci hep birlikte atlatacağız"

Bakan Ersoy, ramazan boyunca deprem bölgesinde iftar yapmaya devam edeceklerini anlatarak, "Bu ramazan boyunca olsun, bayram boyunca olsun bakanlarımız, milletvekillerimiz, bütün arkadaşlarımız, iftarlarını sizlerle açacaklar. Her gün farklı çadır kentte, farklı konteyner kentte olacağız. Bu süreci atlatana kadar hep sizlerle birlikte olacağız. Sizleri yalnız bırakmayacağız. El birliğiyle omuz omuza vererek bu süreci hep birlikte atlatacağız. Benim inancım sizlere sonsuz. Malatya bu süreci çok iyi yönetti şu ana kadar. Hem kurumlarımız hem sizler çok iyi bir dayanışma gösterdiniz. O yüzden hepinize tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum." diye konuştu.

İftar programına AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da katıldı.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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