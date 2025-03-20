İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9695
  • EURO
    41,5516
  • ALTIN
    3710.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Ersoy: Depremden etkilenen vakıf eserlerini bu yıl içinde ihya edeceğiz
Güncel

Bakan Ersoy: Depremden etkilenen vakıf eserlerini bu yıl içinde ihya edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ayasofya, Selimiye ve Sivasi Hatun Camii gibi eşsiz eserlerimizin restorasyonlarını tamamlayarak geleceğe taşıyoruz. Depremden etkilenen vakıf eserlerini de bu yıl içinde ihya edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Depremden etkilenen vakıf eserlerini bu yıl içinde ihya edeceğiz
ABONE OL

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla vakıf başkanlarıyla, "gönül sofrasında" bir araya geldiklerini bildirdi.

Vakıfların, medeniyetin köklü mirasını yaşatan yapı taşları olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu kadim gelenek, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bizler de Ayasofya, Selimiye ve Sivasi Hatun Camii gibi eşsiz eserlerimizin restorasyonlarını tamamlayarak geleceğe taşıyoruz. Depremden etkilenen vakıf eserlerini de bu yıl içinde ihya edeceğiz. Özellikle Gaziantep Kurtuluş Camii gibi 6 Şubat depremlerinden büyük zarar gören yapıların yeniden kazandırılmasında gösterdikleri üstün gayret ile dayanışma ruhu için ve iyilik yolunda emek veren tüm vakıflarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Ersoy'un paylaşımında Vakıf eserlerinin restorasyonuna ilişkin bir video da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.