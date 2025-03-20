Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla vakıf başkanlarıyla, "gönül sofrasında" bir araya geldiklerini bildirdi.

Vakıfların, medeniyetin köklü mirasını yaşatan yapı taşları olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu kadim gelenek, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bizler de Ayasofya, Selimiye ve Sivasi Hatun Camii gibi eşsiz eserlerimizin restorasyonlarını tamamlayarak geleceğe taşıyoruz. Depremden etkilenen vakıf eserlerini de bu yıl içinde ihya edeceğiz. Özellikle Gaziantep Kurtuluş Camii gibi 6 Şubat depremlerinden büyük zarar gören yapıların yeniden kazandırılmasında gösterdikleri üstün gayret ile dayanışma ruhu için ve iyilik yolunda emek veren tüm vakıflarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Ersoy'un paylaşımında Vakıf eserlerinin restorasyonuna ilişkin bir video da yer aldı.