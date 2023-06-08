Bakan Ersoy: Depremin izlerini tamamen sileceğiz

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada partililer ile bir araya geldi. İl Başkanı Namık Gören, Milletvekili İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in de katılımı ile düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, 6 Şubat depreminden sonra düzenli olarak Malatya'yı ziyaret ettiklerini söyledi. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirmesi ile Malatya'ya geldiklerini ifade eden Ersoy, "İlk günlerde çok yoğun olarak burada bulunduk, enkaz kaldırma sürecinde haftalarca, aylarca kaldık. Şimdi yavaş yavaş elbirliği ile Malatya'ya ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Malatya'daki iş birliği ve koordineli çalışmadan dolayı ilgili kurumlara teşekkür eden Ersoy, "Çok koordineli bir şekilde organize olduk, hep beraber devlet vatandaş el ele vererek bu enkazın altından kalkmayı başardık. Tabi ki sadece Malatya'yı kapsayan bir afet değil bu 11 şehrimize yayıldı. Yüz yıldır hatta birkaç yüzyıldır olmayan bir şiddetli bir deprem fırtınasından bahsediyoruz. Ama inşallah Malatya'da şu ana kadar bu süreci başarıyla yönettik. Bundan sonrasını da hızlı bir şekilde tamamlayıp depremin etkilerini, izlerini tamamen Malatyamızdan silmek için devlet olarak ve sizler olarak el biriyle gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk günden itibaren deprem bölgelerini çok sıkı takip ettiğini belirten Bakan Ersoy, kendilerinin de düzenli olarak Ankara'da yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdiklerini söyledi. En hızlı şekilde bölgedeki afetinin izlerini silmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Ersoy, "Dünyadaki hiçbir devletin göstermediği bir refleksi gösterdi devletimiz. Halkımızın yardımlaşma ve paylaşma kültürü bu afeti atlatmamızda en büyük etkenlerden biri oldu. Şimdi önemli olan tabi kaybedilen canları yerine getirme şansımız yok. Ama mal kayıplarının hızlı bir şekilde telafisi ve Malatya'yı tekrar büyüyen gelişen şehirlerimiz arasında görmek için çalışıyoruz. Buda Malatya için çok hızlı olacak diye düşünüyorum. Ben düzenli olarak gelmeye devam edeceğim. İhtiyaçları tespit ediyoruz ve ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili bakanlıklarımıza gerekli toplantıları yapıp kabinede de nihai kararlarını alıp süreci hızlı bir şekilde yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm dünyaya hem Malatya olarak hem Türkiye olarak örnek olduklarının da altını çizen Bakan Ersoy, "Kimse egoist davranmadı, herkes fazlası varsa diğer komşusuyla paylaştı. Bu da bizi açıkçası dünyaya örnek gösterilen bir ülke yaptı. Türkiye çok büyük krizler atlattı. Bu son kriz çok büyüktü, bundan sonra da krizler başımıza gelecektir. Dünya de her zaman krizlere açık bir yer. Ama ben inanıyorum ki Türkiye her krizden güçlenerek çıktı, kuvvetlenerek çıktı. İnşallah bu süreci güçlenerek kuvvetlenerek daha büyük bir Malatya olarak atlatacağız. Bize vermiş olduğunuz moralden destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.