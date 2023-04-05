Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü

Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu ve Ören mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Buradaki konteynerde kalan depremzedelerle görüşen Ersoy, Ören Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Bakan Ersoy, daha sonra Doğanşehir ilçe merkezi ve Polat, Fındık ve Erkenek mahallerinde de depremzedelerin sorun ve talepleri dinledi.

Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki çadır kenti de ziyaret eden Ersoy, Büyükşehir Belediyesi yanında esnaf için yapımı devam eden geçici iş yerlerini de inceledi.