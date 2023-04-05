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  • Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
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Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
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Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu ve Ören mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Buradaki konteynerde kalan depremzedelerle görüşen Ersoy, Ören Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Bakan Ersoy, daha sonra Doğanşehir ilçe merkezi ve Polat, Fındık ve Erkenek mahallerinde de depremzedelerin sorun ve talepleri dinledi.

Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki çadır kenti de ziyaret eden Ersoy, Büyükşehir Belediyesi yanında esnaf için yapımı devam eden geçici iş yerlerini de inceledi.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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