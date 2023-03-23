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  • Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi
Güncel

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki bazı tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

AA23 Mart 2023 Perşembe 21:50 - Güncelleme:
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Battalgazi ilçesinde 1224 yılında Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad döneminde inşa ettirilen, İran'daki Büyük Selçuklu cami mimari geleneğini Anadolu'da temsil eden tek örnek olan ve depremden etkilenen Battalgazi Ulu Cami'yi inceleyen Bakan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra yine depremlerde hasar alan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'na geçen Ersoy, tarihi yapının durumunu yerinde inceledi.

Ersoy, ardından kentte altyapı çalışmaları devam eden konteyner kentlerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak Selçuklu çadır kentini ziyaret etti.

Daha sonra Alacakapı Mahallesi'ne geçen Ersoy, burada esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da eşlik etti.

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