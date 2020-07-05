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  • Türkiye örnek oldu: 'Çok başarılı, bizim ülkemize de destek verir misiniz?' diyorlar
Güncel

Türkiye örnek oldu: 'Çok başarılı, bizim ülkemize de destek verir misiniz?' diyorlar

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler.' dedi.

05 Temmuz 2020 Pazar 11:46 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 12:14
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya’da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları, salgın (Kovid-19) döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık." dedi.

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