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Bakan Ersoy duyurdu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunanların ödüllendirildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin 2023 yılı sahipleri belli oldu.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Bakan Ersoy duyurdu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca 44 yıldır düzenli olarak verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki sahipleri; Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander), İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödüle layık görülen isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın en prestijli ödülü sahiplerini buldu. Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander), İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi. Ülkemizin kültür ve sanat dünyasına katkılar sunan kurumlarımıza kıymetli çalışmaları için teşekkür ediyor, '2023 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne layık görülen her üç kültür ve sanat kurumumuzu da ayrı ayrı tebrik ediyorum."

BAKANLIK ÖNCÜ ÇALIŞMALARI ÖDÜLLENDİRDİ

Türkiye'de kültür ve sanatı hem ulusal hem de uluslararası alanda başarıyla temsil eden kurumların alanlarında yaptıkları çalışmaları takdir ve teşvik etmek üzere verilen ödüller, bu yıl da jüri değerlendirmesiyle belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun başkanlığındaki jüride, Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden yer aldı.

Geleneksel el sanatları alanında, yaşayan ustalar aracılığıyla ülke genelinde öncü ve nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan Anelsander, faaliyetlerinin yanı sıra UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne akredite olması ve Türkiye'nin bu alandaki kazanımlarını artırması dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin kendi alanında ilk ve en büyüğü olarak dünyada ve Avrupa'da ilk 10 içinde yer alan İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi de Türkiye'de kültür ve sanat alanındaki kişisel gayret ve girişimleri nedeniyle ödüle değer bulundu.

Sadberk Hanım Müzesi ise Türkiye'nin ilk özel müzesi olarak çok geniş bir sahada özenle korunan zengin koleksiyonun yanı sıra restorasyon ve konservasyon atölyesi ile çağdaş müzecilik uygulamalarına başarılı bir örnek teşkil etmesi nedeniyle ödüllendirildi.

BAKANLIĞIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığının en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak 1979'dan bu yana her yıl verilmekte olan ödüller 2016'dan itibaren "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" ismiyle takdim ediliyor.

Bakanlık ödülleri; Türk tarihi, edebiyat, dil, plastik sanatlar, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halkbilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik alanlarında veriliyor.

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