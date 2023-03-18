Bakan Ersoy: Emanetler 108 yıldır anlatılmaya devam ediyor

Bakan Ersoy, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün bir asır hem kazanılan hem de ilelebet sürecek istiklal ve istikbal mücadelesinin tarihi olduğunu söyledi.

Asra kavuşan bu yolun ilk taşlarının Çanakkale'de, bu kutlu topraklarda sabır, sebat ve sarsılmaz imanla döşendiğini vurgulayan Ersoy, Çanakkale Muharebeleri'nin sadece bir cephe mücadelesi değil aslen varoluş ve kimlik mücadelesi olduğuna dikkati çekti.

Çanakkale Savaşları'nda ecdadın en zor koşullar altında dahi varlığına yönelik tehditleri bertaraf etmeye muktedir olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Ersoy, "İşin aslı bu aziz millet, tükenişi aklına dahi getirmemiştir. Bu, karşısındakilerin bir hayali ve dayatmasıydı ama binlerce yıldır olduğu gibi milletimizin iradesi karşısında bu dayatma da tarihe gömüldü. İnsan iradesinin, inanmışlık ve adanmışlığın teknolojik ve lojistik üstünlükle çarpışıp mağlup ettiği bu coğrafyada, Mehmetçik sadece milletimizin istikbalini değil yeni çağın bütün düzenini değiştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Seyit Onbaşı, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey gibi kahramanların direniş ve cesaretiyle HMS Irresistible, HMS Ocean ve Bouvet gibi dönemin en muazzam savaş gemilerinin Çanakkale'de sulara gömüldüğünü hatırlatan Ersoy, İtilaf Devletleri'ne ait diğer gemilerin ise bazıları ağır olmak üzere ciddi oranda hasar gördüğünü ifade etti.

"Yenilmez armada" olarak tanımlanan büyük deniz gücünün çok ciddi kayıplar verdiğine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtilaf Devletleri, boğazın sularını kendilerine kapatan bu direniş karşısında kara savaşına yönelmiştir. Ancak dünyanın gördüğü en kanlı, en akıl almaz kara savaşlarından birinin yaşandığı bu topraklarda, Bigalı Mehmet Çavuş'tan hemşire Safiye Elbi'ye kadar yiğit kadın ve erkekler, işgalcilere bir kez daha aynı cevabı vermişlerdir. 'Çanakkale geçilmez' gerçeği buradan dünyaya ilan edilmiştir. 108 yıl geçti bu eşsiz tarihin, benzersiz müdafaa ve mücadelenin üstünden. Bu toprakların üzerinde vuku bulan, denizinde cereyan eden olayların insanlık ve vicdan, vatan ve bayrak sevgisi, mukaddesata bağlılık gibi hususlarda bizlere öğrettiği dersler, miras bıraktığı değer ve emanetler 108 yıldır anlatılmaya, öğretilmeye, yaşatılmaya devam ediyor. Dün Çanakkale'de kazanılan mücadelenin fikri ve manevi ruhu, bugün dünyanın birçok coğrafyasında devam eden benzer mücadelelerde özgürlüğüne ve kimliğine sahip çıkan herkese ilham olmayı sürdürüyor. Zira Çanakkale Muharebeleri haklı olanın güçlü olduğunun ispat edildiği, inancın imkana galebe çaldığı yerdir."

- "ÇANAKKALE, BU TOPRAKLARI BİZE SONSUZ VATAN YAPAN BİR MÜCADELEDİR"



Bakan Ersoy, Çanakkale'nin milletin arasına ayrılık sokmaya çalışanlara, fesat çıkaranlara, nifak tohumları ekenlere de en ağır sillenin indiği yer olduğunu vurguladı.

Tarih boyunca milletin varlığı ve bekası yolunda can vermiş, kanını dökmüş, semada dalgalanan ay yıldızlı al bayrağa zemin olmuş tüm şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiğini belirten Ersoy, "Çanakkale'de destan yazan kahramanların ektiği istiklal tohumu, onu sinesinde taşıyan Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında önce kurtuluşa, sonra cumhuriyete dal vermiş, bugün 100 yıllık bir çınar olup istikbale kök salmıştır. Arıburnu, Anafarta ve Kireçtepe bölgelerindeki öngörüleri, aldığı kararlar ve emrindeki askerlerle yaptığı hamlelerle Çanakkale Savaşları'nın adeta sonucunu belirleyen Gazi Mustafa Kemal'in tanımıyla Çanakkale, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize sonsuz vatan yapan bir mücadeledir." diye konuştu.

Ersoy, 108 yıl önce bu bölgede sahnelenen oyunun bugün dünyanın farklı yerlerinde, farklı ülkeler için yapıldığını dile getirerek, "Masum ve mazlum kanı üzerinden ekonomik yollar, stratejik sınırlar, siyasi iktidarlar dizayn edilmektedir. Hal böyleyken Çanakkale'nin öğrettikleri ve ecdadımızın sergilediği duruş değerini her geçen gün tekrar tekrar ispatlamakta, onda vücut bulan anlam ve anlayışlar ufkumuza ışık tutmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Çanakkale Savaşları'nda tarih yazan ruh halinin, fikir ve inanç dünyasının çocuklarla beraber yarınlara yol alacağını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depreminin olduğu 6 Şubat itibarıyla bölgede geçirdiğim günler boyunca bir kez daha şahitlik ettim ki bu aziz milletin mayası hiçbir zorluk altında değişmiyor. Gördüm ki sadece savaş cephelerinde değil maddi ve manevi bütün değerlerin sınandığı her türlü afette, canımızdan canların gittiği ağır sınavlarda Türk milleti maneviyatına sırtını verip umudun, sebatın, dirayetin kendisine dönüşüyor. Birbirine kenetlenip tek beden, tek yürek, tek can oluyor. Velhasıl tökezlesek de sendelesek de doğrulmayı hep başarıyoruz. Allah'ın izni ve yardımıyla hiçbir kimse ya da durum bizi diz çökmeye mahkum edemedi, edemiyor."

Bakan Ersoy, deprem ve sel afetlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.