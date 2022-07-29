Bakan Ersoy, esnaf ziyaretinde bulundu

Ersoy, Üsküdar Belediyesince 21 Haziran'da Uncular Gastronomi Sokağı olarak açılan tarihi nalbur ve hırdavatçıların bulunduğu Uncular Caddesi'ni ve Balıkçılar Çarşısı'nı gezdi.

Programda Bakan Ersoy'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Uncular Gastronomi Sokağı'nda İkinci Bahar Emekliler Kahvesi'nde oturan ve Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar Şube Başkanı ve İkinci Bahar Kahvesi Sorumlusu Fatma Önerge'den mekan hakkında ve düzenlenen faaliyetler konusunda bilgi alan Ersoy, ardından bir kahve dükkanında vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

Gezi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Üsküdar Belediyesinin sokak düzenlemelerini beğendiğini dile getirerek, Bakanlık olarak belediyeye destek olmaya çalışacaklarını söyledi.

Konuşmasında dün akşam saatlerinde vefat eden müzisyen İlhan İrem'in ailesine başsağlığı dileyen Bakan Ersoy, "Vasiyeti cenazesinin Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) kaldırılmasıydı. Biz de gerekli talimatları verdik. AKM'de kendisine yakışan bir tören yapıldıktan sonra uğurlanacak." dedi.

Ersoy, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının farklı ilçelerdeki çalışmalarına da katılmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün beni sevindiren nokta esnafla da konuşma fırsatı buldum. Özellikle turistlerin gelmelerinden dolayı çok mutlular. Vatandaşlarımız kadar turistlerin de caddeleri doldurduğunu, alışveriş yaptıklarını, yeme içme noktalarını kullandıklarını söylüyorlar. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Biliyorsunuz bugün turizm verileri açıklandı. Beklentilerimizin üstünde turist gelmeye devam ediyor. Dün de bir basın toplantısıyla turizm verilerimizi, hedeflerimizi yükseltmiştik. 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimizi, 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak yükselttik. Bu bizim son yükselttiğimiz rakam olmayacak gibi gözüküyor bu yıl için. İnşallah yeni düzeltmeler yapmaya yıl içinde devam edeceğiz."

Son üç yılda turizm alanındaki çalışmalarının meyvelerini fazlasıyla verdiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin şu anda 200 ülkede çok yoğun ve etkili şekilde tanıtıldığını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zaten bunu bugün İstanbul'da da fark edebiliyoruz. İstanbul, Birleşmiş Milletler merkezi gibi oldu. Her dilde konuşan insanı görmek mümkün. Herkes de mutlu oluyor, esnafımız da mutlu oluyor. Biz bu aydan itibaren pandemi öncesi sayılara İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında eriştik. Artık bundan sonra her ay rekorlar kırarak turizmi geliştirmeye devam edeceğiz."