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  • Bakan Ersoy, Karahantepe'nin 2023'ün en önemli 9 projesi arasına seçildiğini açıkladı
Güncel

Bakan Ersoy, Karahantepe'nin 2023'ün en önemli 9 projesi arasına seçildiğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'nin, 2023'ün en önemli 9 'Saha Keşif ve Araştırma' projesi arasına seçildiğini bildirdi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Bakan Ersoy, Karahantepe'nin 2023'ün en önemli 9 projesi arasına seçildiğini açıkladı
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Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çin'de düzenlenen 5. Şangay Arkeoloji Forumu'nda Karahantepe, 2023 yılının en önemli 9 Saha Keşif ve Araştırma projesi arasına seçildi. 32 ülkeden katılımcının yaptığı 973 değerlendirme sonucunda alınan kararla Karahantepe projemiz sadece Anadolu'da değil dünya ölçeğinde şimdiden önemli bir yer edindi." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'daki Karahantepe'yi Türkiye'de yer alan Neolitik Çağ yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Ersoy, Karahantepe'nin, Bakanlık koordinasyonunda yürütülen diğer bilimsel çalışmalar gibi dünya kültür mirasına çok önemli keşifler sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Ersoy, mesajında, "Bu dönem, 'Türk arkeolojisinin altın çağı' olacaktır." ifadesine yer verdi.

  • kültür ve turizm bakanı
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  • saha keşifleri

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