Bakan Ersoy: Kişi başı gecelik gelirle rekor kıracağız

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Ersoy, Aksu ilçesindeki Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulu'nda düzenlenen "Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" etkinliğine katıldı.

Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle sezona başladıklarını ancak şubat sonunda Karadeniz'de çatışma ortamı oluştuğunu anımsattı.



Türkiye'nin birçok önlem paketini devreye aldığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunun başında Turizm Geliştirme Ajansı geliyor. Turizm Geliştirme Ajansının yoğun tanıtım kampanyalarıyla o zaman da açıklamıştık, 'Hedefte bir gerileme olmayacak, inşallah hedefin üstüne çıkacağız' diye. Geçen ay hedefimizi 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Bizim nihai hedefimiz de değil. İnanıyorum ki yıl sonuna daha vakit var, ileriye dönük rezervasyonlar da oldukça iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimizi de tekrar yukarı yönlü revize edeceğiz."

Ersoy, Karadeniz'deki krizden en çok etkilenme ihtimali olan bölgenin, söz konusu iki pazardan (Rusya-Ukrayna) yoğun rezervasyon aldığı için Antalya olduğunu söyledi.

Yaptıkları pazar çeşitlendirmesi ve dünya genelindeki yoğun tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını, meyvelerini verdiğine dikkati çeken Ersoy, geçen yılın çok üzerinde bir rakamla Antalya'nın bu seneyi kapatacağını vurguladı.

- ANTALYA'DA BU YIL SPOR KAMPLARI YOĞUN OLACAK

Sezonun da uzadığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Antalya geçen sene 9 milyon turist almıştı, bu sene 12 hatta 13 milyonlara yıl sonuna doğru erişeceğini düşünüyorum. Hem sezonun uzadığını görüyoruz. Normalde ekim sonunda sezon yavaşlamaya başlar, kasım sonuna kadar sezon devam edecek gibi gözüküyor. İyi de bir kış geçireceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye turizmi rekorlar kırarak ileriye doğru hedeflerini yakalamaya devam edecek. Burada önemli olan sadece turist sayısının değil, kişi başı gecelik gelirinin de çok ciddi şekilde artıyor olması. Turizm için asli hedeflerin başında geliyordu. İnşallah bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız, Türkiye geçmişteki rekorunu egale etmiş olacak. 62 dolarlara kadar gerilemişti, yapılan tanıtım çalışmalarıyla yüzde 35'lik bir artışla 83-84 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz. Önümüzdeki sene bu rakamı daha da yukarıları taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 93 dolar. Her yıl bunun üstüne koyarak rakamları yükseltmeye devam edeceğiz"

Ersoy, ürün çeşitlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Hem sağlık hem spor, kültürel değerlerimize yönelik tanıtım faaliyetlerimizi çok yoğun şekilde iki senedir yapıyoruz. Pandemi nedeniyle seyahatlerde, özellikle spor turizmi faaliyetlerinde kısıtlama vardı. O da artık kalktığı için bu sene Antalya'da spor kamplarının yoğun şekilde olacağını düşünüyordum." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulunda proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Ersoy, çocuklarla sohbet etti, kültürel mirasın önemini anlattı, uzman ekibin sunumlarını izledi.

Vali Ersin Yazıcı ile kültürel mirası koruma eğitimi alan öğrencilere kimlik kartı ve rozeti veren Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi"nin pilot uygulaması için Antalya'da olduklarını söyledi.

Anadolu'nun her yerinden kültür varlıkları fışkıran değerli bir hazineye sahip olduklarını anlatan Ersoy, bu hazinenin korunmasının da öğrencilere küçük yaşta verilecek eğitimlerle mümkün olabildiğine dikkati çekti.

Şu ana kadar bulunmuş hazinelerin toplam kapasitenin yüzde 10'u bile olmadığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Birçoğu hala toprak altında ya da Anadolu'nun çeşitli noktalarına yayılmış durumda. Biz de bu sebeple küçük yaşta gençlerimizi, çocuklarımızı eğiterek kültür varlıklarımızın, hazinelerimizin korunması, gelecek nesillere aktarılması için bilinçlendirme projesini başlattık. Bu kapsamda, Antalya Müzemiz, Alanya, Side, Demre müzelerindeki uzman arkadaşlarımızla öncelikle bu programda eğitim vereceklere devlet tiyatrolarında drama eğitim verildi. Sonrasında Antalya, Side, Perge, Syedra, Myra gibi ören yerlerimizin yakınlarındaki okullar seçilerek, buradaki öğrencilere kültürel mirası koruma eğitimi paket programı sunulmaya başlandı. İlk etapta 41 okulda, 2 bin öğrenciye ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 10 bin öğrenciye ulaşmak. Öğrenciler için zevkli bir eğitim oluyor, oyun şeklinde verildiği için onların hafızalarında kalmalarını sağlıyoruz. Bu programı alan öğrencilerimize birer kimlik kartı ve rozeti veriyoruz. İlgili defterlerini, kitaplarını veriyoruz."

- PROJE, TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Video içerikli eğitimlerle animasyon programlarıyla bunu yaptıklarının altını çizen Ersoy, animasyon karakterleri "Defne" ve "Çınar"ın anlatımıyla uzman ekibin bu eğitimleri tamamladığını söyledi.

Kültürel mirasın önemini anlatan Ersoy, "Hedefimiz bu yıldan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız ile bu projeyi Türkiye geneline yaymak. Önemli olan kültür varlıklarımızı keşfedildiği, bulunduğu andan itibaren korumak, korunmuş eserlerin mümkünse sergilenmesini sağlamak, gelecek nesillere iletmek. Bizim gelecek nesillere olan en önemli borcumuzdu, bunu yapacak olanlar da küçük yaştan itibaren bu eğitim alan gençlerimiz." dedi.

Bakan Ersoy, eğitim alan öğrencilerin yarından itibaren müzelere giderek kültürel varlıkların ne olduğunu göreceğini belirterek, örnek çalışmayla kültürel mirası koruyucu sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.