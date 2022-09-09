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Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

DHA9 Eylül 2022 Cuma 11:07 - Güncelleme:
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İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek. Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu. Müzekart uygulaması burada da geçerli olacak. Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" dedi.

Bakan Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.

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