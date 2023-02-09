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Bakan Ersoy ''Malatya'da incelemelerini sürdürdü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemeler yaptı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
Bakan Ersoy ''Malatya'da incelemelerini sürdürdü
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, kentte incelemelerini sürdürüyor.

Ersoy, sabah Deprem Koordinasyon Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile toplantı yaptıktan sonra Doğanşehir ilçesinde çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Ersoy, sorun ve talepleri dinledi.

Çadırlardaki depremzedelerin bebek ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Ersoy, vatandaşlarla yemek de yedi.

Depremde boşaltılan ancak inceleme sonucu sağlam olduğu için yeniden hizmete başlayacak olan Doğanşehir Devlet Hastanesi'ni de inceleyen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

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