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Bakan Ersoy, Side Antik Kenti'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü Side Antik Kenti'ni ziyaret etti.

AA5 Ocak 2024 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Bakan Ersoy, Side Antik Kenti'ni ziyaret etti
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Kazıevi'nde Manavgat ilçesindeki muhtarlar ve AK Parti'nin mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Ersoy, toplantının ardından antik kentte yürüdü.

Tarihi yapıları inceleyen Ersoy, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'nın gözetiminde yürütülen kazı ve restorasyonu inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, kazılarda görev alanlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyarete, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kamu kurum müdürleri ile arkeologlar da eşlik etti.

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