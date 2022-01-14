Bakan Ersoy tarih verip açıkladı: İlk adımı attık

AA 14 Ocak 2022 Cuma 01:54 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 01:54

Bakan Ersoy, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin kültür ve turizm gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2019 yılında kurulmasının ardından ülkeye ekonomik anlamda birçok fayda sağlandığını söyledi.

Ajansta sektör paydaşlarından alanında uzman birçok kişinin çalıştığını dile getiren Ersoy, Ajansın yönetimine ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, sektörle iç içe çalışan bir Bakanlık olduklarını belirterek, Kovid-19 salgını sırasında "Güvenli Turizm Sertifikası" programını uygulamaya koyduklarını ve çok iyi denetlemeden dolayı yüksek derecede başarı elde ettiklerini vurguladı.

Sertifikasyon programının dünyaya örnek olduğunu ve salgın geçse de kalıcı hale geldiğini söyleyen Ersoy, "Biliyorsunuz geçen yıl biz Paris Antlaşması'na imza attık. Artık dünyanın ortak olarak kafa yorması gereken şeylerden biri de sürdürülebilirlik ve yeşil (alan). Bu yüzden sertifikasyonun ikinci aşamasına geçiyoruz. 2022 sonuna kadar bunun kurallarını, uygulama şekillerini tespit edip, sertifikamızın adını 2023 itibarıyla Güvenli Turizm Sertifikası yerine Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası olarak değiştireceğiz. Bununla ilgili ilk adımları attık." diye konuştu.

- "2023, 2025 VE 2030 HEDEFLERİMİZ OLACAK"

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sürdürülebilir, çevreye duyarlı tesisler bulunduğuna işaret eden Bakan Ersoy, bu tesislerin sayısının 451'e ulaştığını dile getirdi.

Ersoy, Türkiye'deki tesislerin aşamalı olarak tesis, bölge ve ülke bazında sertifikaya tabi tutulacağını belirterek, "2023, 2025 ve 2030 hedeflerimiz olacak. Aşamalı bir şekilde bitireceğiz. İhtiyaçlar belirlendiği zaman bunlara ekstra bir finansman, dönüşüm için gerekiyorsa Hazine ve Bakanlığı ile görüşüp, onunla ilgili paketler hazırlayacağız ama şu anda tesislerimizin belirli bir kısmı buna hazır. Belli bir kısmını da aşamalı şekilde hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

2019'un rekor bir yıl olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Yaklaşık 51,7 milyon turist almıştık ve 34,5 milyar dolarlık bir gelir yakalamıştık. Pandemiyle birlikte 2020'de kapılar kapandığı zaman turist sayımız 16 milyona, gelirimiz de 12 milyar dolara indi. Baktığınız zaman, dünya ortalama yüzde 80 küçülürken, bizde yüzde 68'e varan bir küçülme oldu. Gelirde yüzde 65, kişi sayısında yüzde 68'e varan bir küçülmeyle karşılaştık 2020'de." dedi.

Ersoy, 2021'de Türkiye turizminde "V" çıkış yakalanacağı iddiasında bulunduklarını dile getirerek, "Tam da beklediğimiz gibi oldu. 29 milyon turist, 24 milyar dolar gelire geldik. Yani 16 milyon sayısını 29 milyona, 12 milyar dolar olan yıllık geliri de yüzde 100 artırarak 24 milyar dolara geldik. Kesin rakamlar ay sonunda TÜİK tarafından açıklanacak ama muhtemelen 29 milyonu da geçtik." diye konuştu.

- SAĞLIK VE BİSİKLET TURİZMİ ALANINDA YATIRIMLAR YAPILDI

Turizm konusunda 2022 hedeflerine tam konsantre olduklarını ve durumun iyi gözüktüğünü ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, erken rezervasyonda yüzde 65 oranını gördüklerini söyledi.

Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda da 4 tane piste ulaşıldığını ve artık 330 noktaya direkt uçuş olduğunu, sağlık turizmi alanında da büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Bisiklet turizmi konusunda da bir sürü rota oluşturduklarını dile getiren Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Dünyada bisiklet turizminin geliri inanılmaz yüksek. 44 milyar avro çok ciddi bir rakam ve bizim buradan yüzde 10'luk bir pay alma şansımız var. Çünkü işin güzel ve ilginç yanı, en iyi rotalar da Türkiye'de. Bu rotalar tespit edilip gerekli altyapı düzenlemeleri yapılıyor. Bu rotaları dünya haritalarına işletmeye başladık. Hızlı bir şekilde yol alıyoruz Bisiklet Dostu konaklama tesisleri için yeni bir sertifikasyon programı da başlattık."

Ersoy, gastronomi alanında da çok ciddi yatırımlara imza attıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye biliyorsunuz yemekleriyle meşhur. Her bölgenin tescilli coğrafi işaret almış ürünleri de var ama yeterli değil. Ürünlerimizi tatmak için Türkiye'nin menülerini tanıtan yeni bir kitap da çıkarttık. Burada hem reçeteleri hem de yemeğin tarihteki geçmişini buluyorsunuz. Kitapta şimdi ikinci aşamaya geçtik, oradaki yemeklerin videolarını çekiyoruz. O videolarla da takdim yapacağız sosyal medyada. Yavaş yavaş biz bu tescilli ürünlerimizin dünyaya tanıtımını yapacağız. Tabii bu da yetmiyor. Bu ürünlerin yenilebileceği ortamların da oluşturulması lazım."

- TURİZM, TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE YAYILACAK

2022 için turizm geliri hedeflerinin 35 milyar dolar olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin ürünleriyle markalaşarak kişi başı gelirleri yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında da şu anda 54 turizm meslek lisesinin öğrencileriyle çalıştıklarını, bunları ileride sektörün birçok alanında istihdam edeceklerini söyledi.

Turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, şöyle dedi:

"Uzun zamandır hazırlanan Ege turizm merkezleri planımız var. İlk etabı Çeşme'ydi. Çeşme etabının tamamlanması için de son noktaya geldik. İnşallah şubatın ilk haftasında da yerel belediyelerle bu planı paylaşacağız. Büyükşehir belediyelerinin önerileri doğrultusunda planlama üzerine düzeltmeler de yaptık. Kendi başına çok büyük bir proje. Bu planı hazırlarken şu anda 7 tane üniversiteden 50'den fazla akademisyenle çalışıyoruz. Çoğu da profesör seviyesinde. Onun dışında Didim bölgesinde böyle bir çalışmamız olacak. Çeşme'deki benzer projeyi orada da hayata geçireceğiz."

Bakan Ersoy, yanan orman arazilerine değinirken de bu arazilerinin geçmişten bu yana hiçbir zaman yatırıma açılmadığını vurguladı. Ersoy, "Bu konuda bir örnek bile gösteremezsiniz. Geçmişte yok, bugün de gelecekte de olmayacak. Yanan orman arazileri, yasanın da üstünde anayasa ile korunuyor." diye konuştu.

- RAMİ KIŞLASI BU YIL TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) konusunda da bilgi veren Ersoy, AKM'yi hızlı bir süreç içinde çok uygun maliyetlerle inşa ettiklerini söyledi.

Ersoy, AKM'yi açıldıktan sonra ilk iki ayda 250 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "AKM, aslında pandemiden sonra 7 gün 24 saat yaşayacak bir mekan. Atatürk'ün ismine yakışır, birçok mekanı içinde barındıran tam bir kültür merkezi ve dünyadaki sayılı merkezlerden de biri. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ile AKM, ilk 10 içerisine giren yapıtlarımız oldu. Son teknolojiyle yapıldı. Bahar aylarında AKM'de yoğun aktivitelerle ziyaretçi sayısının 2 katına çıkacağını taleplerden görüyoruz. Yabancı basın da çok ilgi gösterdi. Türkiye'nin gurur duyduğu bir projesi oldu. Halk tarafından da çok beğenildi, takdir buldu. Bu tarz kültür merkezlerimizi Türkiye'nin turizm noktaları haline getireceğiz." dedi.

Ersoy, Rami Kışlası'nı da bu yıl tamamlamak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Orası çok eski bir yapı. Yanılmıyorsam 1826'lardan kalan bir kışla. Belli bir kısmı yıkılmış. Orada hem restorasyon hem rekonstrüksiyon hem de renovasyon yapıyoruz. Üçü bir arada gerçekleşiyor. Bittiği zaman yaklaşık 37 bin metrekare kapalı alanı olan ve tam ortasında da 51 metrekare bahçesi var. Onu da bir millet bahçesi şeklinde dizayn ediyoruz. İstanbul'un en büyük kütüphanesi, Türkiye'nin de en çok ziyaretçisini alan kütüphanesi olacak. 4 binin üzerinde oturma kapasitesi olacak. 0-3 yaştan her yaşa kadar hitap eden bir kütüphaneden bahsediyoruz. İçinde sadece kütüphane birimlerimiz de olmayacak. Yazma eserler grubumuz ve şifahanesini de oraya alıyoruz. Ayrıca tarih kurumlarımızın birimlerini de oraya taşıyoruz. Atatürk ile ilgili bir kütüphaneye de orada yer vereceğiz. Cumhurbaşkanımız da projeyi çok sıkı takip ediyor."

- SİNEMAYA DESTEKLER DEVAM EDECEK

Geçen yıl sinema sektörüne 95 milyon lira destek verdiklerini bildiren Bakan Ersoy, bu yıl da katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, bu sene sinemaya hiç gitmeyen bir milyon çocuğu belediyelerle yapılan iş birliğiyle beyazperdeyle buluşturacaklarını belirterek, bu anlamda da sinema salonlarına destek vermiş olduklarını belirtti.

Yabancı yapımlara da Türkiye'de çekim yapmaları için destek verdiklerini söyleyen Ersoy, hali hazırda Hollywood film yapımcılarıyla görüşmeler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne değinerek, "Festivalin şimdi ikinci aşamasına geçiyoruz. Bir, festivali Türkiye'nin farklı noktalarına yaymak, iki, etkinlik kapasitesini ve alanlarını genişletmek istiyoruz. Artık yılda iki kere gerçekleşecek hem ilkbahar hem de sonbaharda. 28 Mayıs ve 12 Haziran tarihleri netleşti. Bu tarihlerde ikincisi yapılacak. Sonra tekrar sonbaharda, muhtemelen 1-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivale çok fazla ilgi var. İlkine 2 bin 800 sanatçı katılmıştı. Bir sonrakine 5 bin sanatçı katılacak."

Başkent Kültür rotasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Ersoy, yakın zamanda bunun tanıtımını yapacaklarını, bu kültür yolunu 28 Mayıs'ta Beyoğlu Kültür Yolu ile aynı zamanda hayata geçireceklerini kaydetti.

Mehmet Nuri Ersoy, arkeolojik kazılar ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele konusuna değinirken de bugüne kadar 8 binden fazla tarihi eserin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini, insanları tarihi eser kaçakçılığı konusunda bilinçlendirmek adına videolar hazırladıklarını ifade etti.

