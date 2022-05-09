Bakan Ersoy: Türk milleti var oldukça vakıf medeniyeti de var olacak

Ersoy, Vakıf Haftası'nın açılışı ve Vakıf İnsan Ödüllerinin takdimi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bir gönül mesaisinin, bir vicdan meselesinin ve merhamet düşüncesinin hem fikirde hem fiilde, dünyada benzeri görülmemiş şekilde kurumsallaşmasıyla vakıf medeniyetinin doğduğunu ve yükseldiğini söyledi.

Hem bu doğumun kutlanması hem de yükselişin sürekliliğini temin etmek adına Vakıf Haftası adı altında amaçlara, düstura ve şiara dair hafızaları tazelediklerini belirten Ersoy, kitlelere ulaşarak vakıf bilincinin yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlamanın ve farkındalık oluşturmanın gayretinde olduklarını vurguladı.

Ersoy, Vakıf Haftası'nın ilk kez 1983'te kutlandığını hatırlatarak, "Asırları geride bırakan vakıf geleneğimizle kıyaslandığında çok kısa bir süre gibi gözükse de bu mirası yaşatma iradesinin gücünü ve kararlılığını göstermesi açısından takdire şayan bir süreklilik olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2002'de restore ettirdiği eser sayısının 46 olduğunu belirten Ersoy, "2002'den bu yılın nisan ayını da içine katarak söylüyorum, son 20 yılda restore edilen eser sayısı 5 bin 680 olmuştur. Yani yıl başına ortalama 284 eser restore edilmiş ki bu 2002 ile kıyaslandığında 6 katından daha fazla bir artış demektir." bilgisini verdi.

Ersoy, eğitim desteği verilen öğrenci sayısında 7 kat artış sağlandığını, ramazan ayı hizmetleri, sağlık hizmetleri, yurt dışı yardımları gibi hemen her başlıkta daha fazla insanın hayatına, daha güçlü şekilde dokunduklarını dile getirdi.

Bu rakamlarla yetinmediklerini, sene sonunda bunların da üzerine çıkılacağını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu yıl Vakıf Haftası'nın temasını 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' olarak belirlerken, bu temayı en iyi vurgulayacak sloganın da 'Birden Binlere' olacağını düşündük. Çünkü biraz önce kısaca değindiğim rakamlar ne kadar değerli olursa olsun bizler biliyoruz ki vakıf hizmetinin nihai başarısı insandır. Bu pencereden baktığımızda 'Birden Binlere' söylemi sosyal bir sonucun değil bir sürekliliğin ifadesidir. Ben bunu iyilikten var olan iyiliği var etmeye devam eder şeklinde ifade ediyorum."

- "Vakıf medeniyetinin özü insanı iyiliğe teşvik etmesinde saklı"

Ersoy, insanlara yapılan yardımın ne kadar etkili olduğunu görmek için kişinin hayatında değil, düşüncelerinde yol açılan değişime bakmak gerektiğine işaret ederek, "Vakıf medeniyetinin özü insana iyilik yapmakta değil, onu iyilik yapmaya teşvik etmesinde saklıdır. Eğer böyle olmasaydı başladığı yerde sona eren geçici bir iyi niyet olarak unutulur giderdi. Halbuki dün umut verdiklerimiz bugünün, bugün umut verdiklerimiz yarınların umudu olmayı sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Vakıf kurumunun özünü insanın oluşturduğunu belirten Ersoy, "Yaşları farklı, cinsiyetleri farklı, dilleri ve kültürleri farklı. Ama hepsi insan olma paydasında birbirinin aynı." dedi.

Ersoy, vakıf düşüncesinin İslam'ın değerleri temelinde yükseldiğini, Türk kültürüyle harmanlanıp özgünleştiğini, muazzam genişlikteki bir coğrafyada iz bıraktığını vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugün de geçmişinden aldığı ilhamla, ilk günkü şevk ve anlayışla yaşamaya, yaşatmaya ve yarınlara uzanmaya devam ettiğini söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bütün mesai arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederken şunu da özellikle eklemek istiyorum. Uzun yıllar bir parçası olduğunuz zaman, yaptığınız iş belki sizler için bazen sıradan ve tekdüze gelebilir. Sunduğunuz faydayı, yarattığınız farkı görmekte zorlanabilirsiniz. Ve biliyorum başka ülkelerden yükselen söylemlere, oralarda yapılan işlere bakınca, inatla dünyanın sürüklenmeye çalışıldığı karanlığı görünce bazen sizlerin de aklına, gönlüne 'acaba' sorularının gölgesi düşmektedir. Ancak yine biliyorum ki bu gölge hiçbir zaman baskın gelemeyecektir. Çünkü biz başkalarının işlerine, söylediklerine göre değil, inancımızın bize emrettikleri ve ecdadımızın bize emanet ettikleri doğrultusunda ilerleyeceğiz. Hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden doğru olanı, hak olanı yapmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Ve siz değerli çalışma arkadaşlarım çocukların gülümsemesinde, anne ve babaların minnetinde binlerce hayatın parçası olduğunuzu asla unutmayın."

- "TÜRK MİLLETİ VAR OLDUKÇA VAKIF MEDENİYETİ DE VAR OLACAK"

Gerek doğrudan gerek dolaylı olarak sayısız insanın hayatına dokunan ve Vakıf İnsan Ödülü almaya hak kazananlara teşekkürlerini sunan Ersoy, "Bıraktığınız izler, yarınlara ilerleyeceğimiz yollara dönüşecektir." diye konuştu.

Ersoy, vakıf kurumunun, arkasında duran irade, onu yaşatmaya adanmış hayatlar olduğu sürece ayakta kalmayı sürdüreceğine dikkati çekerek, "Bugün yeri geldiğinde dünyayı karşısına almaktan çekinmeden vakıf mirasına sahip çıkan, amacına hizmet etmek üzere aslına geri döndüren, ihtiyaç duyduğumuz her anda ve her konuda bizlerin yanında duran bir devlet iradesine sahibiz." dedi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düne ve bugüne sahip çıkarak, kimlik ve karakterleri korumak için gösterdiği çaba için şükranlarını sundu.

Vakıf anlayışının Türk milletinin hayat anlayışıyla iç içe geçtiğini vurgulayan Ersoy, "Türk milleti var oldukça vakıf medeniyeti de var olmayı, insanlığın yarınlarına dair umudu korumayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

- "GURUR DEĞİL, ŞÜKÜR VESİLESİ GÖRDÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da Vakıf Haftası'nın geleneksel olarak her yıl mayıs ayının 2. haftasında kutlandığını ve tüm vakıf dostlarını bir araya getirdiğini belirtti.

Genel Müdürlüğün devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Ersoy, 2021'den bugüne 110 tarihi eserin restorasyonunun devam ettiğini, 2022'de ise 184 eserin restore edilmesinin planlandığını bildirdi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ilk aşama ihalesinin yapıldığını belirten Ersoy, "Rölöve ve restitüsyon ve restorasyon proje aşaması ile birlikte gurur değil, şükür vesilesi gördüğümüz çalışmalarımızı Bilim Kurulu ile birlikte devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Ersoy, ülke sınırları dışında, Osmanlı coğrafyasındaki 25 vakıf eserinin restorasyonunun tamamlandığını, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Kıbrıs ve Arnavutluk İşkodra'da 13 eserle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Genel Müdürlüğün yardım faaliyetlerine değinen Ersoy, "Bünyesinde medeniyet değerlerini barındıran, geçmişten geleceğe köprü, öncü ve önder bir anlayışla sadece sunulan çözümleri seçmek değil, en uygun çözümü bulmanın gayreti içindeyiz. Gün onurlu ve omurgalı durma günüdür." diye konuştu.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vakıf İnsan Ödülleri'ni almaya hak kazanan Esra Macaroğlu Akgül, Aykut Özdarendeli, İbrahim Enes Duruay ve Kaan Tolga Değirmenci ile Mehmet Yıldız adına oğlu Hüseyin Yıldız'a ödülleri takdim etti.

