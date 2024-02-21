Bakan Ersoy: Türkiye 2023'ü turizm geliri ve ziyaretçi sayısı açısından rekorlarla kapattı

İzmir'in Bergama ilçesinde Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Sosyal Tesislerinde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, bugün açıkladıkları Geleceğe Miras Bergama Projesi ile ilçenin ziyaretçi sayısını artıracaklarını belirtti.

Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada son 5 yılda birçok talihsizliğin yaşandığını kaydeden Ersoy, dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflası, Kovid 19 salgını, orman yangınları, Rusya-Ukrayna Savaşı, deprem felaketleri ve İsrail'in Gazze saldırılarına rağmen Türkiye'nin 2023'ü turizm geliri, ziyaretçi sayısı, kişi başı gecelik gelir açısından rekorlarla kapattığını ifade etti.

Bakan Ersoy, turizmi 81 ile yaymak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"12 ay ülkemizde farklı ürün çeşitlemeleriyle turizm olsun istiyoruz. Turizm pastası nasıl dağılıyor diye baktığımızda ağırlıklı olarak Akdeniz ve Marmara Bölgesi, yüzde 80'ini alıyor. Ege Bölgesi yüzde 10'luk bir kısmını alıyor aşağı yukarı. Karadeniz ve Anadolu'nun diğer bölgeleri de kalan yüzde 10'luk kısmını paylaşıyor. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi de hem turist sayısını, geliri artırmak ama turistin 81 vilayete ve diğer bölgelere de yayılmasını sağlamak. Burada en hassas olduğumuz noktalardan biri Ege Bölgesi. Çünkü Ege Bölgesi'nin sahip olduğu potansiyeli, kültürel varlıkları, kıyıları, doğal kaynakları ile aslında turizmde hak ettiği yerde olmadığını düşünüyoruz. Turizmde hak ettiği yere getirmek için proje ve çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Geleceğe Miras programına Bergama bölgesini de dahil ettiklerini aktaran Ersoy, bu kapsamda sadece kazı ve restorasyon yapmadıklarını, önemli olanın maksimum seviyede ilçenin, çevre şehirlerin bundan fayda elde etmesi olduğunu, bütün şehir paydaşlarının turizm gelirlerinden faydalanmasını sağlayacak bir ortam yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.

GECE MÜZECİLİĞİ KONSEPTİ

Bakan Ersoy, gece müzeciliği konseptini Bergama'da da uygulayacaklarını ifade ederek 2024 itibarıyla başta Ege ve Antalya'daki noktalar olmak üzere yoğun ziyaretçi alan ve şehir merkezinde yer alan bütün ören yerlerinde bu konsepti uygulayacaklarını dile getirdi.

Ersoy, Bergama'da Geleceğe Miras Projesi'nin uygulamaya geçmesiyle yıllık 200 binlerden geçen yıl 480 binlere çıkan ziyaretçi sayısının 4 yıllık süreçte yıllık 1,5 milyona ulaşabileceğini de söyledi.

"ADAYLARIN SEÇİM BEYANNAMELERİNİ DİKKATLİCE OKUYUN"

Bakan Ersoy turizmin sadece bakanlığın yaptığı çalışmalarla hedefe ulaşabilecek bir konu olmadığını, yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"31 Mart seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen adayların seçim beyannamelerini dikkatlice okuyun. Sorular sorun, turizmle ilgili neler yapıyorlar? Maalesef bazı büyük şehirlerde biz arıtma altyapılarını bile yapar duruma geldik. Dünyada kültür ve turizm bakanlıkları arıtma altyapısı yapmaz. Eğer turizmde doğru, hızlı, verimli bir çıkış elde etmek istiyorsanız, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bütün şehirlerde turizm master planının hazırlanması lazım. Ve turizm master planlarını hazırlamak Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi değildir. Yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyelerinin görevidir."

Bakan Ersoy, turizm tesislerinin sürdürülebilirlik sertifikasyonlarıyla ilgili yoğun bir çalışma yaptıklarını, üç aşamalı programın geçen yıl başlayan ilk aşamasında Türkiye'deki yaklaşık 21 bin otelden 16 binden fazlasının sertifikalandırıldığını aktardı.

Kalan 5-6 bin otelin de şu anda kapalı oldukları için sertifika sürecini tamamlayamadığını bildiren Ersoy, "Açılmadan önce sertifikasyon programlarını tamamlayıp süreci başarıyla yürüteceğiz. Dünyada sonradan gelmemize rağmen şu anda örnek gösterilen ülke olduk Türkiye olarak. Konaklama tesisleri sürdürülebilirlik politikaları ve sertifikasyon programı kapsamında tüm dünyada örnek gösterilen ülke olduk. Şimdi biz bunları diğer mekanlarımıza da aşamalı bir şekilde yayarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer de katıldı.