Bakan Ersoy: Türkiye, UNESCO'da en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu

Türkiye'nin 4 kültürel mirası daha Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nın oturumunda koruma altına alındı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"UNESCO'dan beklenen müjde geldi. UNESCO'nun koruma altına aldığı yeni kültürel değerlerimiz hayırlı olsun. İftar Gelenekleri, Sedef Kakma Sanatı, Tezhip Sanatı, Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası."

Zeytin yetiştiriciliğinin listelere kaydedilmesinin ardından yeni unsurların da UNESCO'ya dahil olmasını "Beklenen müjde geldi" paylaşımıyla duyuran Bakan Ersoy, "Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 30'a ulaşan kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu" ifadelerine yer verdi.