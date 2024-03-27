Bakan Ersoy, Van'da 'Turizm Master Planı' lansmanına katıldı: Sonuç vermesi için titizlikle yürütülmesi gereken bir çalışma bu

Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sabah saatlerimde Van Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen Van Turizm Master Planı toplantısına katıldı. Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, kurum amirleri, STK temsilcileri ve YYÜ Turizm Bölümü öğrencilerinin katıldığı lansmanda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Van'ın turizm ile ilgili projelerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Yapılan sunumların ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun insan medeniyetinin kök salıp filizlendiği, tarihe ve insanlığın ortak kültürel varlığına biçim ve yön veren devletlerin yurt tuttuğu eşsiz bir coğrafya olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE TURİZM ANA PLANIMIZI GÜNCELLEDİK'

Van'ın binlerce yıl Anadolu'nun bu özellikleriyle yoğrulmuş toprakların adı olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu kadim geçmiş, bu derin birikim turizm noktasında ciddi bir potansiyeli de beraberinde getirmektedir. Bunu en doğru şekilde değerlendirerek şehrimize ve insanımıza en yüksek faydayı sunmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii turizm sadece Bakanlığımızın gayretiyle çalışmaların yürütüleceği bir alan değildir. Yerelden genele, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişim istiyorsak valilik, belediyeler, kalkınma ajansı, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, turizm sektör kuruluşları ile dernekleri gibi her bir paydaşımızın iş birliği içinde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Elbette turizm noktasında yapılacak çalışmaların ortak bir payda çerçevesinde ve yine ortak hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biz 2021 yılında, Covid-19'un yaşattığı ciddi sıkıntıları göz önüne alarak ve bütün paydaşlarımızla istişare ederek, Türkiye Turizm Ana Planı'mızı güncelledik ve sözünü ettiğim ortak paydayı bütün çalışmalara temel olacak şekilde belirlemiş olduk. İl Turizm Master Planları da Turizm Ana Planımızın ortaya koyduğu bu hedef ve beklentilere göre şekillenmelidir. İller söz konusu olduğunda, geniş yetki ve sorumluluk alanları ile belediyeler en önemli paydaşımız konumundalar. O yüzden bakanlık olarak belediyelerimizden İl Turizm Master Planlarını hazırlamalarını ısrarla talep ediyoruz. Biz eğer, en önemli hedeflerimizden biri olarak turizmi 12 aya ve 81 ilimize yaymayı başaracaksak ki başaracağız, bu çalışmalar başarımıza temel teşkil edeceklerdir.13 Mart'ta Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile ilk master plan lansmanımızı yaptık. Van'ın da Samsun'la birlikte bu alanda öncülük ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İl Turizm Master planları yoğun bir sürecin sonunda şekilleniyor. Sonuç vermesi için titizlikle yürütülmesi gereken bir çalışma bu. Kapsamlı literatür ve veri taramaları, örnek çalışmaların incelenmesi, arama konferansları, paydaş buluşmalar. Sürekli bir iletişim ve istişare halinde, ortak aklın tesis edilmesine ve ortaya en doğru ve eksiksiz planın konulmasına çalışılıyor. Bu sürecin alanında uzman, geniş bir akademisyen kadrosunun idaresi altında bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Zira hiçbir işimiz günü kurtarmak adına yapılmıyor. Geleceği bugünden şekillendirmenin gayretindeyiz. Somut veriler ışığında doğru ve akılcı hedefler belirlemek zorundayız ki, başarıya ulaşabilelim. İşte bütün bu yoğun ve karmaşık mesai Van için meyvesini vermiştir. Türkiye Turizm Ana Planı'ndaki stratejik amaç ve hedeflere uyumlu şekilde, Van'ın turizmdeki geleceği için 47 adet politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 10 kapsamlı proje belirlenmiştir."

ETKİLİ VE SONUÇ ODAKLI TANITIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Van Gölü'nü eğlence, spor ve macera rekreasyonlarıyla daha büyük bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Gastronomiden sağlık ve kış turizmine uzanan bir ürün çeşitliliği sunmak gibi adımlar hazırlanmış. Diyebilirim ki, Van Turizm Master Planı ile şehrimiz için artık detaylı bir turizm rotası çizilmiş durumda. 2027 yılı için yerli ve yabancı dahil olmak üzere toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 175 bin, toplam gelir miktarı ise 494 milyon dolar olarak öngörülüyor. İnşallah bu yolda birlikte yürüyecek ve bütün bu hedeflere ulaşacağız. Şehrimizin turizm çatısı altında gerek ekonomik gerek sosyal gerekse kültürel, sürdürülebilir kazanımlar elde ettiğini birlikte göreceğiz. Bakanlık olarak bütün şehirlerimiz için var olan potansiyeli en iyi şekilde kullanmak, elde edilen kazanımları koruyarak sürdürülebilirlik çerçevesinde hedeflerimizi sürekli daha ileriye taşımak istiyoruz. Yerelde bu çalışmaların bütünlük içinde yürütülmesi için kurduğumuz İl Tanıtım ve Geliştirme Kurullarımız valilerimizin başkanlığında ve illerdeki paydaşlarımızın katılımıyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kurullarımızın tesis ettiği bu birliktelik, şehirlerimizin markalaşma süreçlerine ciddi bir ivme kazandırmıştır. Zira hem illerin tanıtımı için ayrılan kurum bütçeleri efektif şekilde kullanılır oldu, hem de tek merkezden etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı." dedi.

'VAN'I DÜNYA VİTRİNİNE ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Ersoy, 81 ile ve 12 aya yayılmış Türk turizmi inşa etmenin adımlarını attıklarını da belirterek, "Van özelinden baktığımızda, Doğu Anadolu'da en fazla yabancı turist çeken destinasyon karşımıza çıkıyor. Van'ın bu konumunu güçlendirmek ve daha da geliştirmek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında uluslararası düzeyde marka iletişim çalışmaları yürütüyor, ağırlama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında Van'da 4 etkinlik gerçekleştirdik ve 9 farklı ülkeden basın mensubu ve tur operatörü 22 kişiyi ağırladık. Yine 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Van'da gerçekleştireceğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, özel olarak düzenleyeceğimiz iki etkinlikte 8 basın mensubu ve 8 influencer olmak üzere toplamda 16 kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. 2021'de İstanbul'da başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün 7 bölgemizdeki 16 farklı şehrimizde düzenlenir duruma gelmiştir. Van da artık, Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edilen bu festivalimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biridir. Gastronomisinden kültür varlıklarına, doğal güzelliklerinden tarihi mirasına Van'ı Türkiye'nin en büyük kültür, sanat ve turizm markasının bir parçası olarak dünya vitrinine çıkaracağız. Günümüz dünyasında dijital platformlar ve sosyal medya, geniş kitlelere ulaşmanın en güçlü araçları. Ülkemizdeki ağırlama etkinliklerinin arkasında yatan gerçek bu. Ancak bu alandaki faaliyetlerimiz sadece ağırlamalarla sınırlı değil. Bugün ülkelerin resmi turizm tanıtım platformları arasında lider konumda olan GoTürkiye üzerinden de Van'ın tarihi ve turistik yerlerini, doğasını, müziğini ve otantik atmosferini, gastronomisini ve rotalarını 10 farklı dilde tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. 2023'te, GoTürkiye sosyal medya hesaplarından yapılan Van paylaşımları 5,7 Milyon gösterime ulaşmıştır. Akdamar Kilisesi, Van Kalesi ile Van Tarihi Kenti ve Höyüğü olmaz üzere Van'ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kültür varlıkları hem UNESCO sayfamızda hem de UNESCO rotalarımızda yer almakta ve bunlar da yine 10 dilde tanıtılmakta ve anlatılmaktadır. Yabancı hedef kitlemize yönelik olarak İngilizce hazırlanan GoVan web sitemizin ziyaretçi sayısını artırmak ve ilimizin tanıtımını yapmak amacıyla Google Display Network üzerinden 2023 yılı Ocak-Aralık dönemi içerisinde 47 ülkede reklam çalışması yaptık ve 63 milyon gösterim rakamına ulaştık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Bakan Ersoy'un daha sonra Eski Van Şehri Geleceğe Miras tanıtım toplantısına katılacak.