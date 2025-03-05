Bakan Ersoy: Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ülkemizin büyük bir değeri olarak görüyoruz

Uluslararası Turizm Borsası Fuarı için Berlin'e gelen Mehmet Nuri Ersoy, sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Avrupa'nın en önemli ibadet merkezlerinden olan Türk Şehitlik Camisi'nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, "Türk diasporası olarak adlandırdığımız, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ülkemizin büyük bir değeri olarak görüyoruz. Diaspora mensubu vatandaşlarımızı, dünyayı Türkiye'ye taşıyan 7 milyon insan hazinesi olarak değerlendiriyoruz. Bizler bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız." diye konuştu.

Ersoy, Türk milletinin her gittiği yerde dayanışma duygusunu ve kardeşlik hukukunu yanında taşıdığını vurgulayarak, "Türk milletinin birlik ve beraberliği her şeyin üstünde tuttuğuna bir kez daha şahit olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği bu iftar çok daha kıymetli. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz biriz ve hep birlikteyiz." şeklinde konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türklerin yabancı ülkeler ile Türkiye arasında güçlü bağlar oluşturduğuna işaret eden Ersoy, "Sizlerin Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerdeki varlığınız Türkiye'de bizlerin gücüne güç katıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, yurt dışındaki Türk diasporasını ilgilendiren birçok konunun çözüme kavuşturulduğunu anımsatarak, şunları aktardı:

"Konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi, yurt dışında oy kullanma hakkına getirilen düzenlemeler, gençlerin eğitim, anadil ve anavatanla bağlarına yönelik yapılan çalışmalar, gümrük ve seyahat işlemlerindeki iyileştirmeler, aile ve sosyal güvenlik konularındaki yenilikler, dövizle askerliği kolaylaştırıcı adımlar, yatırım ve konut destekleri, Mavi Kartlılara yönelik düzenlemeler çözüme kavuşturulan konuların sadece bazıları. Hizmetlerimizi daha da geliştirmeyi sürdüreceğiz. Emin olun, önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla sizlerin hizmetinizde olmayı sürdüreceğiz."

Türk diasporasının bugün hemen her yaşta, birçok farklı alanda, eğitimiyle, bilgisiyle, üretimiyle toplumun çeşitli kesimlerinde kendini kabul ettirmiş bir topluluk olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla kullandığı 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' ifadesi bizatihi Türk diasporasının küresel ölçekteki mevcudiyetiyle bir gerçekliğin veciz bir tespitidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü sorununu muhakkak hükümetimizin gündemine aldık ve çözümü için çaba sarf ettik. 2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız (YTB) bu çabanın en önemli unsurlarından birisi aslında. Ayrıca başkonsolosluklarımız ve dış temsilciliklerimizin sayıları da her geçen gün artmakta. Bu kurumlarımız aracılığıyla diasporamızın güncel meselelerini de tespit ediyor ve 'nerede bir vatandaşımız varsa oradayız' düsturuyla hareket ederek yakından takip ediyoruz."

Ersoy, Almanya'ya ilk gelen Türklerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için cami dernekleri kurarak aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da temellerini attığına dikkati çekerek, şu anda çok farklı alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren güçlü STK'lara sahip olunduğunu kaydetti.

Sosyal ilişkileri sağlam tutmanın önemine dikkati çeken Ersoy, "Türk Şehitlik Camisi bunun en güzel örneklerinden. Tapusu Osmanlı İmparatorluğu'na ait bir alanda 1900'lü yılların başında inşa edilen camimiz bugün adeta bir buluşma, dayanışma ve kaynaşma noktası." ifadelerine yer verdi.

"YURT DIŞINDAKİ TÜRKLER, HAYATIN HER ALANINDALAR" VURGUSU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yurtdışındaki Türklerin bulundukları ülkeye tam entegre olduklarını, ekonomiden siyasete, spordan bilime, hayatın her alanında var olduklarını kaydetti.

Dünyanın değişik bölgelerindeki zulüm ortamının devam ettiğine de şahitlik ettiklerini aktaran Sırakaya, "Bugün Gazze'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, maalesef zulmün hala devam etmiş olduğu bir ortamda, adalet ve merhamet medeniyetinin temsilcileri olarak, hem bölgemizde, hem küresel anlamda gayretlerini devam ettiren bir Türkiye'nin varlığını da hep beraber gözlemliyoruz. " dedi.

Sırakaya, Avrupa'da giderek artan ırkçılığın herkesi tedirgin ettiğini sözlerine ekledi.

İftar programına YTB Başkanı Abdullah Eren, Sosyal Demokrat Parti Federal Milletvekili Hakan Demir, Berlin eyalet meclisi üyeleri Derya Çağlar ve Ersin Nas ile çok sayıda davetli katıldı.