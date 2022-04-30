Bakan Ersoy, Zerzevan Kalesi'nde çıkarılan eserlerin sergilendiği programa katıldı

Çeşitli temaslar için kente gelen Bakan Ersoy, İçkale Arkeoloji Müzesi'nde "Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları sonucu bugüne kadar gün yüzüne çıkarılan tarihi eserleri inceleyen Bakan Ersoy'a, Kazı Heyeti Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun müzedeki eserlere ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, müzede en çok dikkati çeken eserlerden biri olan Zerzevan Kalesi'ndeki kiliseye ait 1500 yıllık "kutsal vaftiz kovası"nı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da katıldı.

