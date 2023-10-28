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  • Bakan Ersoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Cumhuriyet bizim için var olma mücadelesidir
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Bakan Ersoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Cumhuriyet bizim için var olma mücadelesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Cumhuriyet bizim için 104 yıl önce başlayan var olma mücadelesidir. Cumhuriyet dünün ve bugünün şehitleri, gazileridir.' ifadesini kullandı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Cumhuriyet bizim için var olma mücadelesidir
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılının idrak edildiğini hatırlatarak, "Dile kolay, dünyanın her anlamda değiştiği bir asırda değişmeyen bir tutkudan, bir sahiplenmeden, ödün verilmeyen bir emanetten bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in sadece rejim veya yönetim tarzına indirgemenin zor olduğunu belirten Ersoy, "Cumhuriyet bizim için 104 yıl önce başlayan var olma mücadelesidir. Cumhuriyet dünün ve bugünün şehitleri, gazileridir..." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Cumhuriyet'in, yitirilen nesiller sayesinde kurtarılan gelecek nesiller olduğunu kaydeden Ersoy, "101 yıl önce kazanılan zafer, onu kazananların hakkını ödeyebilmek için bugün her alanda kazandığımız ve yarın kazanma kararlılığında olduğumuz yeni zaferlerin hem ilhamı hem de ödülüdür Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Cumhuriyet'in, esnafın, memurun, doktorun, öğretmenin, mühendisin, sanatçının, zanaatkarın alın teri, mesaisi, emeği, insanın fedakarlıkları, tercihleri, kabulleri, değerleri, ümitleri, dünün yaşanmışlıkları, bugün atılacak adımlar ve yarına dair planlar olduğunu ifade etti.

"CUMHURİYET ONA YAKIŞAN BAŞARILARI, KAZANIMLARI, GELİŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEKLE KUTLANIR"

"Bizim için hayatın özel adıdır Cumhuriyet." ifadesine yer veren Ersoy, mesajına şöyle devam etti:

"Bir gün bize 'Cumhuriyet'imizin 100. yılını nasıl kutladınız?' diye sorduklarında biliyorum ki 'İlk günkü gibiydi her şey.' cevabını vereceğiz. 'Aynı heyecan, aynı coşku, aynı gurur. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan eden Meclis'imizden, bunu mümkün kılan ecdadımızdan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız o ilk günün bilinci, farkındalığı ve kararlılığı vardı her birimizde. Bir mücadele, bir dönem bitti. Yeni başlıyor her şey. Cumhuriyet ona yakışan başarıları, kazanımları, gelişmeleri gerçekleştirmekle kutlanır. 100. yılı bunu başarmış olmanın huzuruyla kutladık ve bir sonraki yılı, bir sonraki yüz yılı kutlamayı hak etmek için,'Türkiye Yüzyılı' için çalışmaya devam ettik.' diyeceğiz.

Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi, bu bir asrın ilk gününden bugüne Türkiye Cumhuriyet'i var olsun diye hayatını ortaya koyan, ömrünü vakfeden, emaneti hakkıyla taşıyıp yeni nesillere devreden cümle geçmişlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Onların aziz hatırası önünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milli iradeden aldığımız güçle inşa edeceğimiz tam bağımsız yarınlarımıza dair sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum."

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