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  • Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Türk milleti, Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürümektedir
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Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Türk milleti, Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürümektedir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos'a giden yolda, devrin emperyalistlerine karşı kahramanca mücadele verip, mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandıran Türk milletinin, Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürüdüğünü belirtti.

AA29 Ağustos 2023 Salı 17:15 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Türk milleti, Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürümektedir
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Bakan Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunun milletçe yaşandığını vurguladı.

Daha birkaç gün önce, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun vatan kılınmasını iftiharla anan aziz milletin bugün de Büyük Zafer'in haklı gururunu yaşadığını anlatan Ersoy, "Mazisi şan ve şereflerle dolu, ezeli ve ebedi vatanının istiklali için hiçbir mücadeleden yılmayan, fedakarlıktan kaçınmayan Türk milleti, 30 Ağustos Zaferi ile onurlu bir savaşı tarihe mal etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Kumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında, kurmay heyeti, subay, erbaş, erat ve her aşamasında ordusunun yanında ve emrinde olan milletle kazanılan bu zaferin, kurtuluş mücadelesinin başarısını kalıcı hale getirdiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Büyük Zafer'deki anlayış, azim ve ruh, İstanbul'un fethinde, Niğbolu muharebesinde, Kut'ul Amare kuşatmasında ve en son 15 Temmuz direnişindeki anlayışın, azmin, ruhun aynısıdır. 30 Ağustos'a giden yolda, devrin emperyalistlerine karşı kahramanca mücadele verip, mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandıran Türk milleti, Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürümektedir.

Büyük Zafer'in 101'inci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

  • mehmet nuri ersoy
  • kültür ve turizm bakanı
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