5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
  • Bakan Ersoy'dan ''Hıdırellez'' mesajı: Ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum
Güncel

Bakan Ersoy'dan ''Hıdırellez'' mesajı: Ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Hıdırellez'in ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, bu anlamlı günün bölgemizde ve dünyada barış, karşılıklı anlayış ve ortak değerler etrafında buluşmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum.' ifadesini kullandı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 15:31 - Güncelleme:
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hıdırellez'in yalnızca baharın gelişi değil, aynı zamanda yüzyıllardır bu topraklarda paylaşılan bir hafızanın, birlikte yaşama kültürünün ve ortak umutların ifadesi olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanında yakılan her ateş, tutulan her dilek kültürümüzün canlılığını, sürekliliğini ve kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bağlarını hatırlatmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu toprakların köklü geleneklerini korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmayı sürdürüyoruz. Hıdırellez'in ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, bu anlamlı günün bölgemizde ve dünyada barış, karşılıklı anlayış ve ortak değerler etrafında buluşmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum."

