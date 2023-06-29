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Bakan Ersoy'dan LGS'den tam puan alan öğrencilere hediye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da LGS'den tam puan öğrencilere hediye verdi.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan LGS'den tam puan alan öğrencilere hediye
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda tam puan alan 4 öğrenciye hediyeler verdi.

Malatya Valiliğini ziyaret eden Ersoy, burada LGS'de tam puan alan öğrenciler Zeynep Zülal Yarış, İrem Kaşoğlu, Melike Behçet ve Duru Yurtsever'in ailesiyle bir araya geldi.

LGS'de tam puan alan öğrencileri tebrik eden Ersoy, "Hepinizi tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Çok önemli bir işi başardınız. Depremden sonra zorluğa rağmen siz çalışmaya devam ettiniz. Böyle bir ortamda bu başarıyı sağladığınız için iki kere tebrik ediyorum." dedi.

Ersoy, öğrencilere tablet ve bisiklet hediye etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de öğrencileri cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy
  • Malatya
  • LGS tam puan öğrencilere hediye

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