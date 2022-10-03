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  • Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: Takipçisi olacağız
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Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: Takipçisi olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını, öldürenlerin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek 'İnşallah örnek olacak bir cezayla bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur.' dedi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: Takipçisi olacağız
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Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergilerin açılışı için bulunduğu Resim ve Heykel Müzesi'nde, müzisyen Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını istediklerini söyledi.

Şener'i öldürenlerin yakalanmasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Ersoy, "En kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılırlar ve layığını bulurlar diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "BAKANLIK OLARAK TAKİP EDECEĞİZ"

Ersoy, bir gazetecinin "Bakanlık olarak takipçisi olacak mısınız? Size ulaşan yeni bilgiler var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum."

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Onur Şener
  • cinayet

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