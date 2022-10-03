Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: Takipçisi olacağız

Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergilerin açılışı için bulunduğu Resim ve Heykel Müzesi'nde, müzisyen Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını istediklerini söyledi.

Şener'i öldürenlerin yakalanmasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Ersoy, "En kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılırlar ve layığını bulurlar diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "BAKANLIK OLARAK TAKİP EDECEĞİZ"

Ersoy, bir gazetecinin "Bakanlık olarak takipçisi olacak mısınız? Size ulaşan yeni bilgiler var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum."