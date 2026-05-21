  • Bakan Ersoy'dan ''Türk Mutfağı Haftası'' kutlama mesajı
Bakan Ersoy'dan ''Türk Mutfağı Haftası'' kutlama mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla 5'incisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın, kadim mutfak kültürümüzün uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 14:17
Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Türk mutfağının asırlardır aynı sofrada buluşan kültür, paylaşma ve bereketin en güçlü temsilcisi olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla 5'incisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın, kadim mutfak kültürümüzün uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Anadolu'nun zengin gastronomi mirasını yaşatan, geleceğe taşıyan ve dünyaya tanıtmak için özveriyle çalışan tüm şeflerimize, üreticilerimize ve sektör emekçilerimize teşekkür ediyorum. Türk Mutfağı Haftası kutlu olsun."

  • Türk Mutfak Kültürü
  • Uluslararası Tanıtım
  • Mehmet Nuri Ersoy

