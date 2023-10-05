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Bakan Ersoy'dan ziyaret: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki 3 sergiyi gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen 'Albayrak Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi', 'Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye' ve 'Sokak Fotoğrafları' sergilerini ziyaret etti.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan ziyaret: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki 3 sergiyi gezdi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergileri ziyaret etti.

Ersoy, Taksim Cami Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Albayrak Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi", Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki "Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye" ve "Sokak Fotoğrafları" sergilerini inceledi.

Sergilenen eserlere ilişkin sanatçılardan bilgi alan Ersoy, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'ndeki "Evrenin Sessiz Gösterisi" ile Tophane-i Amire Kültür Merkezi'ndeki "Arada" ve "The Day May Break" sergilerini de gezdi.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
  • sergi

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