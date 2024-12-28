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Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirtti.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda Suriye'yi görüştü
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG MESAJI

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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