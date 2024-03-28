Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı'nı kabul etti

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın kabulüne ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers, Kıdemli Üyesi Smith ve beraberindeki üyelerle Ankara'da görüştüğü bildirildi.
Bakanımız @HakanFidan, ABD Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ve beraberlerindeki üyeleri Ankara'da kabul etti.�������� pic.twitter.com/K4SiTZZxYk— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 28, 2024